Fortnite Season 7: Hole Marigolds Nachricht aus dem geheimen Briefkasten - so geht's

Die neuen epischen Aufgaben von Woche 13 stehen euch nun in Fortnite Season 7 zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem auch der Auftrag Hole Marigolds Nachricht aus dem geheimen Briefkasten. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die entsprechenden Postkästen auf der Season 7 Map finden könnt, um Marigolds Nachricht in Empfang zu nehmen.

Fortnite Season 7: Hole Marigolds Nachricht aus geheimen Briefkasten Inhalt:

Fortnite: Alle Fundorte der geheimen Briefkästen auf der Season 7 Map

Diese Aufgabe dürfte euch wahrscheinlich recht bekannt vorkommen, denn zu Beginn von Season 7 (in Woche 2) solltet ihr schon einmal eine Nachricht bei einem geheimen Briefkasten abholen - ihr wisst schon, die großen Baumstümpfe mit Tresorschloss in Weeping Woods. Dieselben großen Baumstümpfe mit kommen nun auch für diese Aufgabe zum Einsatz, allerdings spielt sich das Ganze nicht mehr in den Wäldern ab, sondern rund um den Uhrzeitteich. Falls euch dieser Orientierungspunkt nichts sagt: Das ist der kleine See auf dem Berg östlich von Weeping Woods, auf dem auch die Klippenstation steht.

Rund um den Urzeitteich gibt es insgesamt drei Baumstümpfe, die als geheime Briefkästen für Marigolds Nachricht fungieren. Die nachfolgende Karte zeigt euch die genauen Stellen. Wie schon in der zweiten Woche müsst ihr euch nur einen Baumstumpf aussuchen und mit ihm interagieren, um die Aufgabe abzuschließen. Welcher das ist, bleibt ganz euch überlassen.