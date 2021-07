Fortnite Season 7: Infiziere dich mit einem Alien Parasiten und sprich mit Sunny - so geht's

Für die sechste und letzte Phase der legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 5 sollt ihr euch mit einem Alien Parasiten infizieren und anschließend mit Sunny sprechen. Auf dieser Seite verraten wir euch, wie ihr euch am schnellsten einen Parasiten holen könnt und die Aufgabe löst.

Fortnite Season 7: Infiziere dich mit einem Alien Parasiten und sprich mit Sunny Inhalt:

So infiziert ihr euch mit einem Alien Parasiten

Um euch einen Parasiten einzufangen, stehen euch mehrere Möglichkeiten offen. Ihr könnt beispielsweise infizierte Tiere jagen, denn wenn ihr das Wirtstier eines Parasiten tötet, springt es ab und sucht sich einen neuen Wirt. Alternativ könnt ihr auch ein Ei eines Alien-Parasiten suchen - diese kleinen, grünen, glibberigen Gebilde sind in der Regel in der Nähe von infizierten Tieren zu finden - und dieses zerstören, dann schlüpft daraus auch ein Parasit, der sich auf eurem Kopf festsaugt.

Der einfachste und schnellste Weg, sich mit einem Alien Parasit in Fortnite zu infizieren ist es jedoch, direkt zu einem frei herumfliegenden Parasiten zu laufen. Es gibt nämlich auch ein paar Fortnite-Facehugger, die sich noch nicht auf einem Tier breitgemacht haben, sondern an bestimmten Orten auf der Karte spawnen und dort auf das nächstbeste Opfer warten - folglich spart ihr euch die Suche und Jagd nach einem infizierten Wildtier.

Im Sinne dieser Aufgabe empfehlen wir euch, direkt beim Durrr Burger-Restaurant westlich der Weeping Woods vorbeizuschauen, denn hier spawnen in jedem Match immer ein paar Parasiten im Keller des Restaurants. Am besten landet ihr direkt nach dem Sprung aus dem Battlebus auf der Rückseite (Westen) des Gebäudes und geht dort durch die Tür. Folgt dann geradewegs den Stufen nach unten in den Keller, wo ihr auf einige Parasiten trefft.

Fortnite Season 7: Im Keller des Durrr Burger-Restaurants findet ihr immer ein paar Parasiten.

Sobald ein Exemplar an eurem Haupt nuckelt, könnt ihr den Weg wieder nach draußen zurückgehen, euch das UFO neben dem Restaurant schnappen und damit schnurstracks nach Norden zum Believer Beach düsen.

Fortnite Season 7: Mit dem UFO neben dem Durrr Burger-Restaurant kommt ihr schnell zu Sunny am Believer Beach.

Dort findet ihr Sunny (patrouilliert am Pier und am Strand entlang), mit der ihr sprechen sollt. Eine Interaktion mit ihr später habt ihr die Aufgabe auch schon erledigt und seid 30.000 Erfahrungspunkte reicher.