Fortnite Season 7: Interagiere mit dem Computer eines IO Agenten - so geht's

Nachdem ihr im vorherigen Schritt ein paar Wanzen versteckt habt, sollt ihr in Phase 4 der legendären Aufgabe in Woche 8 mit dem Computer eines IO-Agenten interagieren. Wie ein solcher PC aussieht und wo ihr die IO-Computer auf der Fortnite Season 7 Map finden könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Computer eines IO-Agenten Inhalt:

Die Locations der Agenten PCs bei allen Satellitenstation und Corny Complex im Detail

Wie bereits erwähnt, könnt ihr bei jeder Satellitenstation einen Computer eines IO-Agenten finden. Hinzu kommt noch Corny Complex, wo es gleich drei PCs gibt. Ihr erkennt die richtigen Computer daran, dass sie eher wie Computerterminals aus den 80ern aussehen: ein trapezförmiger Desktop inklusive Tastatur mit darauf stehendem, klobigen Röhrenmonitor… all die modernen Displays in den IO-Basen bringen euch für die Aufgabe nichts. Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir euch nachfolgen alle Fundorte bei den jeweiligen Orten markiert.

1. Computer eines IO Agenten bei der Dschungelstation

Die Dschungelstation im ehemaligen Stealthy Stronghold ist die nördlichste aller Satellitenstationen. Betretet ihr sie über den kleinen Seiteneingang an der nordwestlichen Ecke, müsst ihr nur geradeaus zur Wand gegenüber laufen, an der der Agenten-Computer steht.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Dschungelstation.

2. Computer eines IO Agenten bei der Hochlandstation

Im Nordosten der Karte findet ihr die Hochlandstation auf dem Berg mit der FN-Radio-Station. Betretet ihr hier das große Hauptgebäude über die Türe mittig auf der Südseite, landet ihr in einem großen Raum mit vielen Computerpulten. Direkt in der Mitte bei der Stahlsäule (gleich neben dem großen grünen Stromkasten) steht der Agenten-PC auf einer Transportkiste.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Hochlandstation.

3. Computer eines IO Agenten bei der Hügelstation

Bei der Hügelstation am nordwestlichen Rand der Karte müsst ihr nur durch die Seitentüre an der nordwestlichen Ecke des großen Hauptgebäudes spazieren und sofort nach links blicken, dann steht ihr auch schon vor dem Computer eines IO Agenten.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Hügelstation.

4. Computer eines IO Agenten bei Corny Complex

Bei Corny Complex gibt es gleich drei Computer von IO-Agenten, die sich allesamt in der unterirdischen Basis befinden, in der auch Dr. Slone herumspringt. Am schnellsten kommt ihr durch den versteckten Eingang östlich der großen roten Scheune oder durch das große Silo im Westen der Scheune in die Untergrundbasis. Nehmt am besten die große runde Plattform in der Mitte auf der untersten Ebene als Orientierungspunkt und geht von dort aus durch die Tür im Südwesten ins Labor. Hier findet ihr den ersten PC hinten an der Wand.

Fortnite Season 7: Fundort des ersten Computers eines IO Agenten bei Corny Complex.

Die beiden anderen PC befinden sich eine Ebene höher. Über die Treppen links und rechts gelangt ihr dort hoch. Hier findet ihr einen Computer im Gang auf der Ostseite und den Zweiten im kleinen Raum im Nordosten.

Fortnite Season 7: Fundort des zweiten und dritten Computers eines IO Agenten bei Corny Complex.

5. Computer eines IO Agenten bei der Seestation

Gegenüber dem großen Hauptgebäude der Seestation auf dem Berg westlich der Dirty Docks befindet sich die Garage der Anlage. Darin findet ihr den Computer eines IO-Agenten an der Westwand.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Seestation.

6. Computer eines IO Agenten bei der Klippenstation

Bei der Klippenstation auf dem Berg östlich der Weeping Woods müsst ihr lediglich in die große Garage des Hauptgebäudes laufen (in dem sich auch Rick Sanchez aufhält), dann seht ihr den Computer hinten rechts an der Wand.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Klippenstation.

7. Computer eines IO Agenten bei der Küstenstation

Die Küstenstation am südwestlichen Rand von Slurpy Swamp bietet auch einen Computer eines IO Agenten. Ihr findet ihn bei den Schreibtischen in der Mitte des Erdgeschosses. Da alle Türen des Gebäudes dorthin führen, könnt ihr den PC kaum verfehlen.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Küstenstation.

8. Computer eines IO Agenten bei der Bergstation

Bei der Bergstation auf Mount F8 (südöstlich von Misty Meadows) findet ihr den Agenten-PC im Erdgeschoss an einer Wand im Osten. Am besten betretet ihr das Gebäude durch den Eingang im Osten (unter dem schrägen Dach) und geht durch die Tür im Westen, dann müsst ihr nur noch nach links blicken und ihr steht direkt vor dem PC.

Fortnite Season 7: Fundort des Computers eines IO Agenten bei der Bergstation.

