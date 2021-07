Die neuen epischen Aufgaben in Woche 8 sind in Fortnite Season 7 verfügbar. Ein Auftrag lautet Besuche die Koralleninsel, das Basislager Golf und die Gewöhnliche Hütte und schickt euch auf eine kleine Rundreise über die Insel. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die drei Orte auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr sie am schnellsten abklappert.

Fortnite Season 7: Koralleninsel, Basislager Golf und Gewöhnliche Hütte besuchen Inhalt:

Die Fundorte von Koralleninsel, Basislager Golf und Gewöhnliche Hütte der Season 7 Map

Es ist schon etwas her, dass diese Art von Aufgabe gestellt wurde (zuletzt in der sechsten Staffel), daher ist es nun wohl wieder an der Zeit, dass ihr drei Orientierungspunkte auf der Karte abklappert. Diesmal haben sich die Entwickler die "Koralleninsel", das "Basislager Golf" und die "Gewöhnliche Hütte" ausgesucht. Wir haben euch die drei Orte auf der nachfolgenden Karte markiert, und gehen im Anschluss noch genauer auf die Locations ein. Wie immer spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge ihr die drei Orte besucht, und ob das in einer einzigen Runde oder auf mehrere Matches verteilt passiert.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Koralleninsel, Basislager und gewöhnliche Hütte.

So besucht ihr Koralleninsel, Basislager und gewöhnliche Hütte am schnellsten: Da die drei Orte jeweils am anderen Ende der Insel liegen, gibt es nur eine Option, um sie in einer Runde zu erreichen: Ihr holt euch ein UFO in Fortnite und klappert damit die drei Orte ab. Wir empfehlen euch, auf Camp Cod am südöstlichen Rand der Insel zu landen, dort ins "Lauschige Landeschiff" zu steigen und damit zuerst Richtung Nordosten zum Basislager Golf zu fliegen. Anschließend geht es nach Nordwesten zur gewöhnlichen Hütte und weiter zur Koralleninsel.

Wenn ihr es nicht zwingend darauf anlegt, die drei Orte in einer Runde zu besuchen, könnt ihr auch in verschiedenen Matches mit dem Fallschirm landen. Egal, wie ihr es letzten Endes bewerkstelligt, belohnt wird die kleine Inselrundreise mit 30.000 Erfahrungspunkten.