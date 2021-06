Fortnite Season 7 Map: Alle Änderungen der neuen Karte

Wie erwartet, zeigt sich die neue Fortnite Season 7 Map nach dem Auftauchen des Alien-Mutterschiffes stark gewandelt. Das Inselzentrum wurde zerstört und hat auch einige benannte Orte von der Karte gefegt beziehungsweise ersetzt. Zudem zeigt sich Doctor Slone und die Imagined Order endlich auf der Karte, denn sie haben verschiedene befestigte Stationen errichtet, die nun als neue neue Schauplätze und Orientierungspunkte (POI) auf euch warten. Wie die neue Karte aussieht und was sich alles verändert hat, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Chapter 2 Season 7 Map Inhalt:

Die neue Fortnite Chapter 2 Season 17 Map im Überblick Da ihr die neue Map wohl so schnell wie möglich sehen wollt, fangen wir auch damit an. Hier also die neuen Season 7 Karte: Die neue Fortnite Chapter 2 Season 6 Map. Wie ihr sicherlich direkt bemerkt, klafft nach dem Angriff des Mutterschiffs ein gewaltiger Krater im Zentrum der Karte. Auch vom vorherigen Urwald, der sich sternförmig zu den noch vorhandenen Wächter-Türmen ausgebreitet hat, ist nichts mehr zu sehen. Dafür gibt es nun einen großen und mehrere kleine lilafarbene Flecken auf der Map, die sich vermutlich im Laufe der neuen Staffel ausbreiten werden. Die genauen Änderungen der benannten Orte sowie Orientierungspunkte zeigen wir euch im Anschluss.

Alle benannte Orte auf der Fortnite Kapitel 2 Season 7 Karte Üblicherweise fallen den Ereignissen beim Wechseln zwischen zwei Seasons auch immer ein paar "benannten Orte" und Orientierungspunkte zum Opfer. Entweder werden sie komplett ausgelöscht, um dann bestenfalls von einem neuen Ort ersetzt zu werden, oder sie werden umbenannt, um den aktuellen Geschehnissen mehr Bedeutung zu verleihen. Auch mit dem Start von Season 17 tritt diese Wandlung der Karte wieder ein, allerdings bei Weitem nicht so drastisch, wie man es von vorherigen Seasons kennt. Diesmal segnen nämlich nicht vier benannte Orte das Zeitliche, sondern lediglich drei, wobei ein Ort nur umbenannt wurde und einer von der Karte gestrichen, obwohl es ihn immer noch gibt. Auch von der Anzahl an benannten Orten zum Start weicht man ab, sonst waren es immer 17 Stück, diesmal gibt es nur 15 Stück. Das lässt vermuten, dass im laufe dieser Staffel noch ein paar größere Änderungen anstehen. Hier die Übersicht, über die Änderungen an den Orten: Craggy Cliffs

Coral Castle

Steamy Stacks

Pleasant Park

Believer Beach (von Sweaty Sands umbenannt)

(von Sweaty Sands umbenannt) Corny Complex (von Colossal Crops umbenannt)

(von Colossal Crops umbenannt) Boney Burbs

Dirty Docks

Holly Hedges

Weeping Woods

Retail Row

Lazy Lake

Slurpy Swamp

Catty Corner

Misty Meadows Die größte Änderung betrifft die Mitte, denn nachdem das Alien-Mutterschiff The Spire zerstört hat, klafft hier nur noch ein großes Loch. Ebenfalls nicht mehr als benannter Ort auf der Karte verzeichnet, aber nach wie vor vorhanden, ist Stealthy Stronghold im Nordwesten. Davon abgesehen wurde das ehemalige Urlaubsparadies Sweaty Sands zu Believer Beach umbenannt, das zuletzt schon mit Hinweisen auf Außerirdische auffiel. Hier noch einmal zum Vergleich die alte Season 6 Karte und die neue Season 7 Map. Links die neue Fortnite Season 7 Map, rechts die alte Karte.