Fortnite Season 7: Nutze den Greif-o-tron oder Traktorstrahl, um einen Traktor zu Heumichels Farm zu bringen

In Fortnite Season 7 sind die neuen epischen Aufgaben von Woche 10 am Start, zu der auch der Auftrag Nutze den Greif-o-tron oder den Traktorstrahl einer Untertasse, um einen Traktor zu Heumichels Farm zu bringen zählt. Auf dieser Seite verraten wir euch, wo ihr die dafür notwendigen Mittel und Traktoren auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr die Aufgabe ganz schnell hinter euch bringt.

Fortnite Season 7: Nutze Greif-o-tron oder Traktorstrahl, um einen Traktor zu Heumichels Farm zu bringen Inhalt:

Nachdem das geklärt ist, kommen wir zu den Fundorten von UFOs und Traktoren, die wir euch auf der nachfolgenden Karte markiert haben. Wie ihr sehen könnt, gibt es drei verschiedene Ausgangspunkte, die sich besonders für die Aufgabe eignen: Corny Complex, die grüne Stahlbrücke und Camp Cod. Bei jeden dieser Orte findet ihr ein UFO und einen Traktor in der Nähe. Ihr könnt euch aussuchen, zu welchem der drei Orte ihr euch begebt.

Achtung : Es ist zwar möglich, diese Aufgabe mit einem Greif-o-tron zu absolvieren - wenn ihr das unbedingt wollt, erfahrt ihr hier, wo ihr einen Greif-o-tron in Fortnite finden könnt -, wir raten allerdings davon ab, da es deutlich länger dauert, als mit einem UFO. Obendrein könnt ihr euch während der Nutzung der Alien-Waffe nicht wehren und lauft schnell Gefahr, unterwegs von anderen Spieler erledigt zu werden.

So bringt ihr einen Traktor zu Heumichels Farm

Wie erwähnt, stehen euch drei Ausgangsorte zur Option. Jeder davon hat seine Vor- und Nachteile, die wir euch nachfolgend erläutern.

Landet zunächst direkt vor der großen roten Scheuen, die in der Mitte von Corny Complex steht. Darin findet ihr ein UFO, in das ihr springt. Macht schnell, denn andere Spieler wollen die Untertasse sicher auch für die Aufgabe beanspruchen. Zudem laufen dort jede Menge IO-Wachen herum, die sofort das Feuer auf euch eröffnen. Habt ihr das UFO, fliegt geradeaus aus der Scheune heraus und dann gleich nach rechts, dort findet ihr entweder im kleinen Unterstand neben der großen Scheune oder wenige Meter von der Scheune entfernt auf der Straße die nächstgelegenen Traktoren.

Fortnite Season 7: In der Schneune von Corny Complex findet ihr ein UFO und gleich daneben gibt es Traktoren.

Fliegt (nicht zu hoch) über dem Traktor, sodass er mit blauen Klammern markiert wird, und drückt dann die rechte Maustaste (PC) / L1 (PS4 / PS5) respektive LB (Xbox), um den Traktor mit dem Traktorstrahl aufzuheben. Das dauert einen kurzen Augenblick.

Fortnite Season 7: Schnappt euch mit dem Traktorstrahl eures UFOs einen Traktor...

Sowie der Traktor unter euch baumelt, könnt ihr den Boost des UFOs benutzen, um schnell aufzusteigen und in östlicher Richtung zu Heumichels Farm davon zu düsen. Dort angekommen löst ihr den Traktorstrahl und lasst das rote Gefährt vor Heumichels Tür krachen.

... und bringt ihn zu Heumichels Farm.

Bei der grünen Stahlbrücke dauert es etwas länger, dafür ist es sicherer

Da bei Corny Complex wohl die meisten Spieler ihr Glück versuchen werden, ist die Chance groß, das euch jemand das UFO vor der Nase wegschnappt oder ihr sofort über den Haufen geballert / geprügelt werdet. Wenn ihr das von vornherein vermeiden wollt, solltet ihr bei der grünen Stahlbrücke landen. Unter dem nördlichen Teil ist der "Frachtflieger" versteckt.

Springt in das UFO und düst damit schnurstracks Richtung Norden zu Heumichels Farm. Hier könnt ihr euch den Traktor schnappen, der auf dem Feld am Hang östlich des Farmgebäudes steht, und ihn zum Haus zurückbringen.

Fortnite Season 7: Unter der grünen Stahlbrücke findet ihr auch eine Untertasse. Der Traktor nahe Heumichels Farm liegt fast auf dem Weg.

Camp Cod ist der sicherste, aber auch der längste Weg

Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr bei Camp Cod am südöstlichen Rand der Karte landen. Hier findet ihr im Südosten (vor der Fabrik im Osten) das "Lauschige Landeschiff". Direkt südlich davon findet ihr hinter der Scheune einen roten Traktor, den ihr mit dem Traktorstrahl aufsammelt. Der Rest sollte klar sein. Steigt so weit wie möglich in den Himmel auf und düst dann Richtung Norden zu Heuchmichels Farm. Dort werft ihr den Traktor ab und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.

Fortnite Season 7: Auf Camp Cod könnt ihr in Ruhe in die Untertasse steigen und den Traktor abschleppen.

