Fortnite Season 7: Öffne Missionsausrüstung und platziere einen Störsender außerhalb der IO Basis - so geht's

Die neuen den legendären Aufgaben in Woche 13 stehen euch nun in Fortnite Season 7 zur Verfügung. Phase 1 beginnt mit dem sehr umständlich formulierten Auftrag Öffne in einem Match Missionsausrüstung und platziere einen Störsender außerhalb der IO-Basis. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Missionsausrüstung und die Störsender auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr die Aufgabe schnell zum Abschluss bringt.

Fortnite Season 7: Öffne Missionsausrüstung und platziere Störsender Inhalt: