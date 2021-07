Fortnite Season 7: Platziere Abhörgeräte an verschiedenen wichtigen Orten - so geht's

Platziere Abhörgeräte an verschiedenen wichtigen Orten ist Phase 3 der legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 8. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Wanzen für den Lauschangriff überall auf der Season 7 Map verstecken könnt und wie ihr sie aufstellt.

Fortnite Season 7: Platziere Abhörgeräte Inhalt:

Fortnite: Alle Fundorte der Abhörgeräte auf der Season 7 Map

In fast jeder Woche müsst ihr irgendetwas an irgendeinem Ort auf der Karte platzieren und auch in dieser Woche ist es wieder der Fall. Diesmal sind es drei Abhörgeräte, die ihr an "verschiedenen wichtigen Orten" aufstellen sollt. Insgesamt gibt es fünf dieser "wichtigen Orte" auf der Karte, an denen ihr die Aufgabe erledigen könnt, nämlich die Hochlandstation, die Seestation, die Klippenstation, Lazy Lake (Stadt) und der Bunker "Zensiert" im Südosten der Karte.

Bei jedem der fünf Orte haben die Entwickler jeweils drei Abhörgeräte vorbereitet, allerdings reicht es nicht aus, wenn ihr nur eine Location für die Aufgabe besucht, denn ihr sollt ja an drei "verschiedenen" Orten eine Wanze platzieren. Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte die fünf möglichen Orte markiert und überlassen es euch, welche ihr davon besucht. Habt ihr euch entschieden, findet ihr im Anschluss noch detailliertere Informationen dazu, wo die Abhöranlagen bei den jeweiligen Orten versteckt sind.