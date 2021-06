Fortnite Season 7: Platziere ein Alien Lichtkommunikationsgerät auf einem Berggipfel - so geht's

Die neue legendäre Aufgabe in Woche 3 ist in Fortnite Season 7 verfügbar. Die fünfte Phase verlangt von euch, ein Alien-Lichtkommunikationsgerät auf einem Berggipfel zu platzieren. Nachfolgend erfahrt ihr, worum es sich dabei handelt, wo ihr Lichtkommunikationsgeräte auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr sie platziert.

Fortnite Season 7: Platziere ein Alien-Lichtkommunikationsgerät Inhalt:

Alle Fundorte der Alien Lichtkommunikationsgeräte auf der Season 7 Map

Insgesamt sollt ihr für diese Phase der legendären Aufgabe zwei Alien Lichtkommunikationsgeräte auf Berggipfel platzieren (wer denkt dabei noch an den "Welcome Wagon" aus Independence Day?).

Berge gibt es zwar so einige auf der Karte, doch in diesem Fall sind die richtig hohen, schneebedeckten Exemplare am südlichen / südöstlichen Rand der Insel gemeint. Dort gibt es in der Summe vier Orte, an denen die Kommunikationsgeräte für euch vorbereitet wurden - ihr erkennt sie an den blau leuchtenden, transparenten Umrissen (sind vier Kasten in einer Reihe). Ihr müsst euch nur zu ihnen begeben und mit ihnen interagieren, um sie aufzustellen.

Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte alle Lichtkommunikationsgeräte markiert und liefern euch im Anschluss noch genauere Informationen zu den Fundorten.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten alle Alien Lichtkommunikationsgeräte auf Berggipfel.

Wie immer spielt es keinerlei Rolle, für welche zwei Orte ihr euch entscheidet, in welcher Reihenfolge ihr die Geräte platziert und ob ihr das in einer einzigen Runde erledigt oder es auf mehrere Matches aufteilt. Sobald ihr zwei Kommunikationsgeräte aktiviert habt, ist die Aufgabe erledigt und ihr bekommt 30.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass.