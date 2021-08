Fortnite Season 7: Platziere einen Bioscanner in einer Alien-Landschaft - so geht's

Platziere einen Bioscanner in einer Alien-Landschaft ist die fünfte Phase, die euch bei der legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 9 erwartet. Worum es sich bei einer Alien-Landschaft handelt, wo es solche Biome auf der Season 7 Map gibt und wo ihr darin die Bioscanner finden könnt, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Platziere einen Bioscanner Inhalt:

Fortnite: Alle Fundorte der Bioscanner in einer Alien-Landschaft auf der Season 7 Map

Die Tradition der "platziere X"-Aufgaben geht auch in dieser Woche weiter: Diesmal dürft ihr einen Bioscanner in einer Alien-Landschaft aufstellen. Falls ihr euch fragt, was Epic unter "Alien-Landschaft" versteht: Gemeint sind hier die Antischwerkraftzonen in Holly Hatchery - ihr wisst schon, die rechteckigen Bereiche mit den bunten Alien-Palmen.

Insgesamt gibt es in vier Alien-Landschaften in Holly und in jedem davon findet ihr einen Bioscanner, den ihr für diese Aufgabe platzieren könnt. Die Bioscanner - kleine Geräte mit Antenne auf einem Dreibeingestell - sind wie immer anhand ihrer blau leuchtenden, transparenten Umrisse zu erkennen. Ihr müsst euch nur einen davon aussuchen - welcher das ist, bleibt ganz euch überlassen - und damit interagieren, schon habt ihr die Aufgabe erledigt und bekommt 30.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass. Auf der nachfolgenden Karte haben wir euch alle Fundorte markiert und im Anschluss gehen wir noch genauer darauf auf die Orte ein.