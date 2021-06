In Fortnite Season 7 sind die neuen Aufgaben von Woche 3 verfügbar. Dazu gehört auch der Auftrag Platziere Boomboxen in Believer Beach, die ihr in der vierten Phase des dieswöchigen legendären Auftrags erledigen sollt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr an dem Strandörtchen Boomboxen finden könnt, damit es mit der Party losgehen kann.

Fortnite Season 7: Platziere Boomboxen Inhalt: