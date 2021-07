Fortnite Season 7: Platziere Kuhattrappen in Farmen - so geht's

Platziere Kuhattrappen in Farmen - das ist Phase 5 der legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 6. Wie diese Attrappen aussehen und wo ihr sie überall auf der Season 7 Map finden könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Platziere Kuhattrappen Inhalt:

Alle Fundorte der Kuhattrappen bei der Eisernen Farm auf der Season 7 Map

Für den fünften Schritt der legendären Aufgabe sollt ihr drei Kuhattrappen in Farmen aufstellen. Zwei Orte kommen dafür infrage: Entweder begebt ihr euch zu Corny Complex im mittleren Nordosten der Karte oder mal wieder zur "Eisernen Farm", die nordöstlich von Corny liegt. An beiden Orten gibt mehr als genügend Köder für die Aufgabe, ihr habt also die freie Wahl.

Wir empfehlen euch, bei der Eisernen Farm vorbeizuschauen, da hier üblicherweise weniger Spieler landen und keine schießwütigen NPCs herumlaufen. Die Entwickler haben bei der Farm acht verschiedene Stellen für euch vorbereitet, an denen ihr blau leuchtende, transparente Holzschilder in Kuhform vorfindet. Welche ihr davon für die Aufgabe nutzt, ist ganz euch überlassen.

Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo ihr die Kuhattrappen findet, und im Anschluss gibt's die Locations noch einmal im Detail. Um eine Attrappe aufzustellen, müsst ihr euch nur neben das Holzschild stellen und damit interagieren. Am Ende der Challenge erwarten euch weitere 30.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Kuhattrappen bei der Eisernen Farm.