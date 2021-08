Auch bei den legendären Aufgaben in Fortnite Season 7 Woche 12 darf die übliche "Platziere XYZ"-Aufgabe nicht fehlen, deshalb erwartet euch bei Phase 5 der Auftrag Platziere Scanner in der Alien-Umgebung. Auf dieser Seite zeigen wir euch, was mit der Alien-Umgebung gemeint ist, wo ihr Scanner auf der Season 7 Map finden und die Challenge am schnellsten abschließen könnt.

Fortnite Season 7: Platziere Scanner in der Alien-Umgebung Inhalt: