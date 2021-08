Fortnite Season 7: Platziere Spionagesonden - alle Fundorte

Die sechste und letzte Phase der legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 9 beauftragt euch damit, eine Spionagesonde zu platzieren. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr überall Spionagesonden auf der Season 7 Map finden könnt, um Auftrag zu erfüllen.

Fortnite Season 7: Platziere Spionagesonden Inhalt:

Fortnite: Alle Fundorte von Spionagesonden auf der Season 7 Map

Zum Abschluss der legendären Aufgaben in dieser Woche dürft ihr noch ein weiteres Mal eine Gerätschaft auf der Karte platzieren, nämlich eine "Spionagesonde". Bei Selbigen handelt es sich entweder um kleine Filmkameras, die auf einem Dreibeinstativ stehen, oder um kleine rechteckige Kästchen auf einem einzelnen Standbein und werden wie gehabt blau transparent dargestellt. Sie sind an vielen verschiedenen höhergelegenen Orten (Hügel, Berge) rund um Slurpy Swamp, Misty Meadows und Retail Row zu finden und dokumentieren wohl das, was die Aliens dort so treiben.

Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte einmal alle Fundorte der Spionagesonden markiert, die wir finden konnten. Ihr müsst euch lediglich zu einer davon begeben und mit ihr interagieren, um die Aufgabe abzuschließen und die 30.000 Erfahrungspunkte Belohnung einzustreichen. Welche Kamera ihr euch aussucht, spielt wie immer keine Rolle.