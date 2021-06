Fortnite Season 7: Platziere Willkommensschilder in Pleasant Park und Lazy Lake - so geht's

Zusätzlich, zu den "Kosmischer Sommer"-Aufträgen, gibt es in Fortnite Season 7 auch die neuen Aufgaben in Woche 3, zu der auch die dritte Phase des legendären Auftrags Platziere Willkommensschilder in Pleasant Park und Lazy Lake gehört. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr bei den beiden Orten die Schilder finden könnt und wie ihr sie aufstellt.

Fortnite Season 7: Platziere Willkommensschilder Inhalt:

Alle Fundorte der Willkommensschilder in Pleasant Park auf der Season 7 Map

Für diese Aufgabe sollt ihr insgesamt vier Willkommensschilder in Pleasant Park und Lazy Lake aufstellen. An beiden Orten könnt ihr jeweils fünf Schilder vorfinden, daher reicht es vollkommen aus, wenn ihr einen der beiden Orte besucht. Wie üblich, ist es vollkommen egal, welche Schilder ihr wo in welcher Reihenfolge aufstellt, und ob ihr das in einer einzigen Runde oder auf mehrere Matches verteilt erledigt - Hauptsache, es sind am Ende vier Stück.

Beginnen wir zunächst mit den Fundorten der Willkommensschilder in Pleasant Park an. Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo ihr die Schilder in der Stadt finden könnt. Ähnlich der Gummienten aus Woche 1, findet ihr vor Ort lediglich blau leuchtende, transparente Umrisse der Schilder vor, mit denen ihr interagieren müsst, um die zu platzieren.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Willkommensschilder in Pleasant Park.