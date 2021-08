Fortnite Season 7: Sammle eine alte Dose Katzenfutter - so geht's

Sammle eine alte Dose Katzenfutter in Catty Corner oder Craggy Cliffs - so lautet der Phase 3 Auftrag der neuen legendären Aufgaben in Fortnite Season 7 Woche 11. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr bei den beiden Orten alte Dosen auf der Season 7 Karte finden könnt.

Fortnite Season 7: Sammle eine alte Dose Katzenfutter Inhalt: