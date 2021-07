Fortnite Season 7: Sammle Elternratgeber bei Holly Hatchery oder Retail Row - so geht's

Die fünfte und letzten Phase der legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 7 lautet Sammle Elternratgeber bei Holly Hatchery oder Retail Row. Wie diese Bücher aussehen und wo ihr sie auf der Season 7 Karte finden könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Sammle Elternratgeber Inhalt:

Alle Fundorte der Elternratgeber bei Holly Hatchery auf der Season 7 Map

Buschranger bekommt wohl bald außerweltlichen Nachwuchs und hätte daher gerne zwei Elternratgeber von euch. Das Ganze funktioniert wie schon die Buch-Aufgaben in der letzten Saison: Man gibt euch zwei Orte vor (Holly Hatchery und Retail Row) wo jeweils vier Bücher versteckt wurden - ihr könnt die Herausforderung also an jedem der beiden Orte abschließen. Die Bücher haben einen lilafarbenen Einband, liegen immer auf einem Stapel anderer Bücher und sind immer in den örtlichen Wohnhäusern zu finden. Welche Orte und Bücher ihr für die Aufgabe besucht, und ob ihr die Aufgabe in einer Runde erledigt oder sie auf mehrere Matches verteilt, ist ganz euch überlassen.

Soweit zu den Rahmenbedingungen dieser Aufgabe. Kommen wir nun zu den Fundorten der Bücher. Auf der nachfolgenden Karte haben wir euch alle Stellen markiert, an denen ihr ein Elternratgeber in Holly Hatchery finden könnt. Dieser Ort eignet sich besonders gut für die Aufgabe, da hier die Bücher nur wenige Schritte voneinander entfernt liegen.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Elternratgeber bei Holly Hatchery.