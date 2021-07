Fortnite Season 7: Sammle Schallplatten in Pleasant Park oder Craggy Cliffs - so geht's

Sammle Schallplatten in Pleasant Park oder Craggy Cliffs ist Phase 3 der neuen legendären Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 7. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie die gesuchten Vinylscheiben aussehen und wo ihr bei beiden Orten Schallplatten auf der Season 7 Karte finden könnt.

Fortnite Season 7: Sammle Schallplatten Inhalt:

Alle Fundorte von Schallplatten in Pleasant Park auf der Season 7 Map

Was Schallplatten sind, dürfte wohl bekannt sein. In diesem Fall sucht ihr allerdings nicht die schwarzen Scheiben selbst, sondern ihre Hüllen / Cover, die in bunten Kisten stecken, die wiederum in den Häusern von Pleasant Park und Craggy Cliffs zu finden sind. Die meisten Platten gibt es in Pleasant Park, nämlich ganze fünf Stück, während es in Craggy Cliffs nur vier Stück sind. Da ihr insgesamt nur zwei Stück sammeln sollt, könnt ihr die Aufgabe aber problemlos an beiden Orten erledigen.

Auf der nachfolgenden Karte haben wir euch alle Fundorte der Schallplatten in Pleasant Park markiert und im Anschluss gehen wir noch etwas genauer auf die einzelnen Locations ein. Welche Stellen ihr für die Aufgabe abklappert, spielt wie üblich keine Rolle und bleibt ganz euch überlassen. Wir empfehlen euch die Häuser im Norden, hier ist der Weg am kürzesten.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Schallplatten in Pleasant Park.