Fortnite Season 7: Sammle eine Zugangskarte von einer IO Wache - so geht's

Nach eurem Telefonat mit Dr. Slone sollt ihr in Phase 2 der legendären Aufgabe in Woche 8 eine Zugangskarte von einer IO Wache sammeln. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr IO Wachen auf der Fortnite Season 7 Map finden und wie ihr von ihnen ganz leicht eine Zugangskarte erbeuten könnt.

Fortnite Season 7: Sammle Zugangskarte von IO-Wache Inhalt:

Das "Wo" lässt sich recht leicht beantworten: IO Wachen findet ihr überall dort, wo es auch IO-Truhen in Fortnite gibt. Sprich: Bei den sieben verschiedenen Satellitenstationen, bei Corny Complex und beim Spire-Becken (am südwestlichen Rand). Wir haben euch die Orte auf der nachfolgenden Karte markiert. Zu welchem ihr euch begebt, spielt keine Rolle und ist ganz euch überlassen.

Dieser Auftrag ist denkbar einfach: Ihr müsst euch nur eine IO-Wache suchen und sie über den Haufen ballern, um aus ihrem hinterlassenen Loot eine Zugangskarte zu fischen. Hört sich in der Theorie recht leicht an - was im Grunde auch ist - allerdings können zwei Fragen auftauchen, wenn man Fortnite noch nicht so lange spielt. Erstens: Wo findet man IO-Wachen? Und zweitens: Wie legt man eine IO-Wache ohne viel Vorbereitung um?.

So besiegt ihr eine IO Wache und schnappt euch ihre Zugangskarte

IO-Wachen sind zwar "nur" NPCs, allerdings sollte man sie nicht unterschätzen, da sie in der Regel im Rudel unterwegs sind und mit 250 Schildpunkten und 100 Gesundheitspunkten einigen Schaden einstecken können. Glücklicherweise sind sie keine guten Schützen, daher könnt ihr sie relativ leicht erledigen.

Fortnite Season 7: Sucht euch eine gute Deckung und ihr solltet eine IO-Wache ohne große Probleme erledigen können.

Ganz ohne Ausrüstung geht das natürlich nicht, daher empfehlen wir euch, bei einer der Satellitenstationen zu landen und dort die IO-Truhen zu plündern, um schnell hochwertige Waffen und ein paar Schildtränke in die Finger zu bekommen. Damit solltet ihr in aller Regel ausreichend gerüstet sein, um eine Wache umzunieten.

Fortnite Season 7: Sobald ihr eine IO-Wache besiegt habt, findet ihr in ihrem Nachlasse die benötigte Zugangskarte.

Solltet ihr es dennoch nicht auf die Reihe bekommen, gibt es ein paar alternative Wege, wie ihr sicher eine Wache klein bekommt. Die erste Option wäre, sich in ein Auto zu setzen und damit so lange die Wache zu überfahren, bis sie nicht mehr aufstehen will. Bei den Satellitenstationen findet ihr auch immer ein oder zwei IO-Autos, ihr habt also nicht weit.

Die Alternative zum Auto wäre, sich ein UFO in Fortnite zu schnappen und zu einer nahegelegenen IO-Basis zu düsen, um eine Wache in Weltraumstaub zu verwandeln. Hierfür bietet sich vor allen das "Lauschige Landeschiff" auf Camp Cod an, das nur unweit der Bergstation entfernt ist. Die "Undercover Untertasse" unter der grünen Stahlbrücke hat ebenfalls nur wenige Meter bis zu Seestation und das "Reaktor Raumschiff" bei Steamy Stacks ist nicht weit von der Hochlandstation entfernt.

