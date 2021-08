Fortnite Season 7 läuft munter weiter und so könnt ihr euch bereits den neuen legendären Aufgaben in Woche 12 stellen. Dazu gehört unter anderem auch der Phase 4 Auftrag Suche nach Büchern über Explosionen, den ihr an mehreren Orten abschließen könnt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Bücher auf der Season 7 Map finden könnt.

Fortnite Season 7: Suche nach Büchern über Explosionen Inhalt:

Alle Fundorte der Bücher in Steamy Stacks auf der Season 7 Map

Für diese Aufgabe sollt ihr zwei Bücher über Explosionen auftreiben, was gleich an mehreren Orten auf der Karte möglich ist: nämlich bei Steamy Stacks, Dirty Docks und Catty Corner. An jedem dieser Locations könnt ihr mindestens zwei Bücher finden, es reicht also vollkommen aus, wenn ihr einen Ort besucht - welcher das ist, bleibt ganz euch überlassen. Die Bücher über Explosionen erkennt ihr übrigens leicht an ihrem dunkelblauen Einband, auf dem ein großer Lamakopf zu sehen ist (und einem großen Bleistift an der Seite).

Fortnite Season 7: So sehen die Bücher über Explosionen aus.

Der erste Ort, an dem ihr das explosive Wissen finden könnt, ist das Kernkraftwerk Steamy Stacks am nordöstlichen Rand der Insel. Die nachfolgende Karte zeigt euch die genauen Fundorte und im Anschluss findet ihr noch ein paar genauere Informationen zu den Stellen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier gleich drei Bücher, ihr habt also die Qual der Wahl.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Büchern über Explosionen in Steamy Stacks.