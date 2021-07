Fortnite Season 7: Tanze neben Zyg und Choppy - so geht's

Für Phase 4 des legendären Auftrags in Woche 5 in Fortnite Season 7 sollt ihr neben Zyg und Choppy tanzen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr den neuen Fortnite Charakter 18 auf der Fortnite Season 7 Map finden könnt und wie ihr die Aufgabe möglichst schnell hinter euch bringt.

Fortnite Season 7: Tanze neben Zyg und Choppy Inhalt:

Achtung: Laut Epic befindet sich das Alien "Choppy" und sein Roboter-Begleiter "Zyg" allerdings "auf dem Weg in den Süden der Insel", daher ist eher unwahrscheinlich, dass Hydro 16 auch der endgültige Fundort bleibt. Falls sich die Location ändern sollte, aktualisieren wir natürlich diese Seite mit dem neuen Fundort.

Mit dem Hotfix für Fortnite 17.10, das am 06. Juli auf die Server gespielt wurde, ist auch endlich Fortnite Charakter 18 - namentlich Zyg und Choppy - auf der Karte hinzugekommen. Zu finden ist das Gespann beim Hydro 16 Staudamm, der westlich der Slurpy Swamp-Fabrik im Südwesten der Karte steht.

So tanzt ihr bei Charakter 18 und besiegt ihn

Zyg und Choppy laufen im Erdgeschoss der großen Generatorenhalle von Hydro 16 herum und sind - anders, als für Bosse üblich - Spielern nicht feindlich gesinnt. Um die Tanz-Aufgabe schnell abzuschließen, müsst ihr euch also nur neben sie stellen und ein beliebiges Tanz-Emote starten, dann könnt ihr euch auch schon wieder verziehen. Die Belohnung für eure kleine Tanzeinlage sind weitere 30.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass.

Fortnite Season 7: Stellt euch einfach neben Zyg und Choppy und startet ein beliebiges Tanz-Emote.

Falls ihr vorhabt, Zyg und Choppy nach der Tanzeinlage noch zu erledigen, solltet ihr euch zuvor etwas Ausrüstung und Munition besorgen, denn das Alien hält ganz schön was aus und kann euch mit seinem Strahler ratzfatz das Gesicht zerschmelzen. Im Kampf könnt ihr die Räume am Rand sowie die Generatoren in der Halle gut als Deckung verwenden und den Außerirdischen drumherum kiten. Habt ihr das Alien-Gespann besiegt, bleibt die die mythische Waffe: Zyg und Choppys Strahler zurück. Der Strahler ist "noch stärker ist als der von Kymera" und teilt 12 Schadenpunkte pro Schuss bei einer Schussrate von 15 aus.

