Fortnite Season 7: Verursache Schaden in Alien-Umgebungen - so geht's

Verursache Schaden in Alien-Umgebungen ist eine der neuen epischen Aufgaben von Woche 11 die ihr in Fortnite Season 7 lösen könnt. Auf dieser Seite verraten wir euch, wo ihr eine Alien-Landschaft auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr die Aufgabe schnell abschließt.

Fortnite Season 7: Verursache Schaden in Alien-Umgebungen Inhalt:

Für diese Aufgabe sollt ihr 150 Punkte Schaden austeilen, während ihr euch in einer Alien-Landschaft aufhaltet. Spätestens seit Woche 9 wissen wir, dass Epic unter "Alien-Landschaft" die Antischwerkraftzonen versteht, die mithilfe von Alien-Naniten erzeugt werden. Bevor ihr euch aber nun direkt auf die Suche begebt, um ein paar Alien Naniten zu finden , solltet ihr euch daran erinnern, dass im beschaulichen Holly Hatchery bereits vier dieser Antischwerkraftzonen stehen. Wenn ihr die Aufgabe also schnell erledigen wollt, ist Holly die beste Option.

So teilt ihr schnell Schaden in einer Alien-Umgebung aus

Am schnellsten löst ihr diese Aufgabe also, wenn ihr zu Beginn einer Runde in Holly Hatchery landet, euch dort etwas Ausrüstung besorgt und dann entweder die Jagd auf andere Spieler eröffnet oder die im Ort herumlaufenden Alien-Eindringlinge ins Visier nehmt. Richtig gelesen, auch die Alien-NPCs zählen für diese Aufgabe. Falls ihr ein paar Granaten findet, könnt ihr sie den ahnungslosen NPCs vor die Füße rollen und habt die geforderten 150 Schadenspunkte schnell zusammen.

Denkt nur daran, dass ihr euch innerhalb einer der vier rechteckigen Kästen mit verringerter Schwerkraft befinden müsst, wenn ihr einem Ziel Schaden zufügt. Rechnet auch damit, dass in dieser Woche besonders viele Spieler wegen der Aufgabe in Holly aufschlagen werden und es somit ein "heißes Pflaster" wird. Zieht euch also lieber schnell zurück, wenn ihr die Aufgabe erledigt habt und nicht in den Mixer geraten wollt. Als Belohnung erwarten euch übrigens weiter 30.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass.

Fortnite Season 7: Schießt einfach auf die herumlaufenden NPCs in Holly Hatchery, während ihr euch in einer Alien-Landschaft befindet.

Weitere Aufgaben in Fortnite Kapitel 2 Season 7: