Platziere Willkommensgeschenke in Holly Hatchery ist die dritte Phase der neuen legendären Aufgabe in Woche 5. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr in dem beschaulichen Örtchen Willkommensgeschenke auf der Fortnite Season 7 Map finden könnt, um den Auftrag schnell abzuschließen.

Fortnite Season 7: Platziere Willkommensgeschenke Inhalt:

Alle Willkommensgeschenke auf der Season 7 Map

Letzte Woche waren es noch Willkommensschilder, diesmal sind es Willkommensgeschenke, die ihr in Holly Hatchery - das seit Update 17.20 umbenannte Holly Hedges im Westen der Karte - aufstellen sollt. Insgesamt gibt es zehn Stellen in Holly, an denen ihr ein Willkommensgeschenk platzieren könnt. Da ihr für die Aufgabe aber nur zwei Stück aufstellen müsst, könnt ihr euch aussuchen, welche Locations ihr besuchen wollt. Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo ihr vorbereiteten Geschenke findet, mit denen ihr nur noch interagieren müsst.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von Willkommensgeschenken in Holly Hatchery.

Wie ihr selbst sehen könnt, bieten sich das Haus im Süden, das Haus im Westen und das Haus im Nordosten besonders an, da es hier jeweils zwei Geschenke in unmittelbarer Nähe zueinander gibt - nicht, dass es zu den andere ein sonderlich weiter Weg wäre. Wie üblich spielt es keine Rolle, für welche Geschenke ihr euch entscheidet, in welcher Reihenfolge ihr sie abklappert und ob das in einer oder mehreren Runden passiert. Am Ende bringt euch der kurze Ausflug weitere 30.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass ein.