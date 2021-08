Fortnite Season 7: Zerstöre Übungsdummys mit IO-Waffen - so geht's

In Fortnite Season 7 sind wir mittlerweile bei den legendären Aufgaben von Woche 12 angekommen, zu der auch der Phase 3 Auftrag Zerstöre Übungsdummys mit IO-Waffen gehört. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Waffen und Dummys auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr die Aufgabe schnell absolviert.

Fortnite Season 7: Zerstöre Übungsdummys mit IO-Waffen Inhalt:

So zerstört ihr Übungsdummys mit IO-Waffen

Diese Aufgabe ist in zwei Schritte aufgeteilt: Im ersten Schritt müsst ihr euch eine beliebige IO-Waffe besorgen und bei Schritt 2 sollt ihr euch zu vier Übungsdummys begeben und sie mit der IO-Waffen zerstören.

Fangen wir also zunächst mit den IO-Waffen an. Hierzu gehört die Railgun und Impulsgewehr (auch das mythische Impulsgewehr von Doktor Slone oder das Salvenimpulsgewehr). Theoretisch könnt ihr auch den Späh-Scanner verwenden, denn auch er fügt Schaden zu (5 Punkte pro Schuss!), allerdings machen die elliptische Flugbahn der Geschosse und der geringe Schaden das Treffen und Zerstören der Dummys nur unnötig kompliziert. Bleibt also lieber bei der Railgun oder dem Impulsgewehr.

Mittlerweile lassen sich die IO-Waffen sehr leicht finden: Die höchsten Chancen habt ihr nach wie vor bei IO-Truhen und IO-Wachen, die ihr bei den Satellitenstationen und Corny Complex vorfindet. Ihr könnt die Knarren aber auch als Loot am Boden, in normalen und seltenen Truhen und in Nachschublieferungen finden, sie beim Angeln aus dem Wasser ziehen oder selbst herstellen. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Seite Fortnite Season 7: IO Waffen und Alien Waffen finden und Schaden zufügen.

Fortnite Season 7: IO-Waffen findet ihr leicht in IO-Truhen.

Wir empfehlen euch, entweder bei der Küstenstation im Südwesten der Slurpy Swamp oder der Klippenstation auf dem Berg östlich der Weeping Woods zu landen und dort nach einer geeigneten Waffe zu suchen, denn dann habt ihr es nicht weit zu den Übungsdummys (und Autos gibt es auch vor Ort). Alternativ könnt ihr auch zuerst bei einem UFO landen und damit dann zuerst zu einer Satellitenstation düsen und anschließend zu den Dummys.

Habt ihr eine passende Waffe gefunden, müsst ihr als Nächstes zu den Übungsdummys. Davon gibt es insgesamt ein Dutzend auf der Karte, die gleichmäßig auf drei Orte verteilt wurden - jeweils vier Übungsdummys bei Risky Reels, Weeping Woods und Slurpy Swamp. Die genauen Fundorte der Zielscheiben bei den drei Orten haben wir euch auf den Karten weiter unten auf der Seite markiert. Sucht euch einfach einen beliebigen der drei möglichen Orte aus, stellt euch vor die Zielscheiben (die wie die Silhouette der Aliens aussehen), und schießt darauf. Das Ganze macht ihr bei vier Dummys und schon ist die Aufgabe abgeschlossen und ihr seid 30.000 Erfahrungspunkte reicher.