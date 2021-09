Fortnite Season 8 Battle Pass: Alle Skins und Inhalte

Mit dem Start von Saison 18 gibt es natürlich auch wieder einen neuen Fortnite Season 8 Battle Pass, der mit neuen Season 8 Skins wie "Fabio Funkelmähne", "J.B. Schimpanski" oder "Carnage" wieder exklusive Outfits bietet. Hinzu kommen jede Menge Spitzhacken, Gleiter, Emotes, Sprays, V-Bucks und so weiter. Nachdem der Pass bereits mit der letzten Staffel überarbeitet wurde, gibt es diesmal auch keine großen Umbrüche. Ihr könnt also auch in Season 8 Battle-Sterne sammeln und damit gezielt die Belohnungen freischalten. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche exklusiven Skins im Battle Pass stecken.

Fortnite Season 8 Battle Pass Inhalt:

Wie in jeder neuen Saison erwarten euch auch beim Season 8 Battle Pass wieder sieben exklusive Skins inklusive Zubehör wie Spitzhacken, Fallschirme, Emotes, Stiloptionen, Sprays und so weiter. Überraschenderweise fehlt von Naruto bislang jede Spur, obwohl er bereits von Epic Games bestätigt wurde (mehr dazu weiter unten), dafür ist mit "Carnage" aus dem bald startenden Kinofilm " Venom: Let There Be Carnage" ein Outfit aus dem Marvel-Universum dabei.

Naruto fehlt im Season 8 Battle Pass - Wann kommt der Naruto-Skin?

Viele dürften die Belohnungen des Season 8 Battle Pass mit erstauntem Entsetzten begutachten, denn vom heiß erwarteten Naruto-Skin fehlt bislang jede Spur. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wurde das Outfit schon länger bei den Fans erwartet und zuletzt auch mehr oder weniger von Donald Mustard (Chief Creative Officer at Epic Games) bei einem Gespräch mit Twitter-Nutzer "Ex Candywing" bestätigt. Wie es sich aber etwas später herausgestellt hat, hat sich hier wohl ein kleines Missverständnis eingeschlichen. Demnach ist Naruto nicht teil des Season 8 Battle Passes.

Today I had my last talk with donald ??

And I wanted to clarify something that it was a misunderstanding from my part and even he told me ( Naruto is NOT IN THE battle pass )



He wanted me to clarify cause he saw everything last night and he got worried — #Ex Candywing (@qCandywing) September 7, 2021

Das bedeutet aber nicht, dass Naruto nicht früher oder später in Fortnite auftauchen wird. Schließlich hat Epic Games seeehr lange daran gearbeitet, um sich die Naruto-IP zu angeln, was erst kurz vor dem Ende der letzten Staffel geklappt hat. Demnach hat die Zeit wohl nicht gereicht, um Naruto in den Battle Pass zu packen, doch das bedeutet ja noch lange nicht, dass er nicht später als geheimer Skin oder im Zuge eines Bundles nachgereicht wird.