Fortnite Season 8: Kippwelt - Alles über Gefechte und Anomalien

Die Kippwelt in Fortnite Season 8 ist wohl eine der interessantesten Änderungen, die die neue Season 18 Map zu bieten hat. Dabei handelt es sich um eine andere Dimension / Realität, in der ihr auf Monster trefft, die besondere Kippwelt Waffen und Handwerksmaterialien droppen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie ihr die Kippwelt betreten könnt, was eine Kippwelt-Anomalie ist, wie ihr erfolgreich ein Kippwelt-Gefecht abschließt, welche Kippwelt Waffen es gibt und was in den Kippwelt-Truhen steckt und was ihr sonst noch alles über die fremde Dimension wissen müsst.

Fortnite Season 8: Kippwelt Inhalt:

Betritt die Kippwelt - So kommt ihr in die andere Realität Nachdem das Mutterschiff in viele Teile gesprengt wurde, sind nicht nur dessen Bruchstücke auf die Fortnite Insel gestürzt, sondern auch jede Menge Kevin-Würfel. Ursprünglich haben sie das Schiff angetrieben, doch nun sind sie frei und öffnen dunkle Portale zu einer fremden Welt: Der Kippwelt (aka "The Sideways"), die euch ganz neue Möglichkeiten in Fortnite bietet. Was ist die Kippwelt? Handlungstechnisch gesehen ist die Kippwelt eine andere Realität, die nun an bestimmten Punkten auf der Karte langsam mit der Fortnite-Realität verschmilzt. Ihr könnt es euch auch als andere Dimension - eine Dimension der Würfelenergie - vorstellen, die von bösartigen Kreaturen bewohnt wird. Spieltechnisch ist es einfach nur ein neuer Ort, an dem ihr neue Gegner, Ausrüstung und so weiter findet. Wie betritt man die Kippwelt? Grundsätzlich gibt es zwei Wege, wie ihr die Kippwelt in Fortnite Season 8 kommt: Die sogenannte "Kippwelt-Zone" und die "Kippwelt-Anomalien". Beide führen in die fremde Welt, allerdings dienen sie unterschiedlichen Zwecken und haben verschiedene Mechaniken. Die Details und Unterschiede dröseln wir weiter unten auf der Seite für euch auf. Was gibt es in der Kippwelt? In der fremden Dimension trefft ihr auf gefährliche Monster, die spezielle Kippwelt Waffen und Monster-Teile (Handwerksmaterial) droppen. Außerdem gibt es dort besondere Kippwelt-Truhen, die ebenfalls hochwertige Waffen und Gegenstände beinhalten. Mehr zu den Truhen und Knarren erfahrt ihr weiter unten. Welche besonderen Regeln gelten in der Kippwelt? Es gibt nur wenige Unterschiede nur normalen Spielwelt, doch die haben es in sich. So könnt ihr in der Kippwelt keinerlei Gebäude bauen, um euch den Kampf zu vereinfachen. Als Ausgleich dafür ist die Schwerkraft deutlich geringer, daher könnt ihr recht hoch und weit springen. Nutzt das zu eurem Vorteil!

Fortnite Kippwelt Anomalie und Kippwelt-Zone erklärt - So unterscheiden sie sich Wie bereits erwähnt, gibt es in jedem Match eine große Kippwelt-Zone sowie drei Kippwelt-Anomalien auf der Karte. Beide bringen euch in die Kippwelt, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Was ist die Kippwelt-Zone? Die Kippwelt-Zone ist die große, orangerote Blase, die in jedem Match bei einem zufälligen benannten Ort erscheint. Ihr könnt die Kuppel jederzeit betreten und verlassen (Monster folgen euch nicht aus der Zone). In der Sphäre befindet sich die Kippwelt, in der böse Würfelmonster auf euch lauern. Diese NPCs spawnen ohne Unterbrechung und droppen Gegenstände sowie seltene Ressourcen, mit denen ihr die Kippwelt Waffen aufrüsten könnt. Auch besondere Kippwelt-Truhen gibt es hier, die mehr Loot und die Kippwelt Waffen beinhalten (mehr dazu weiter unten). In dem großen Areal findet ihr zudem rot leuchtende Geysire am Boden, die euch hoch in die Luft katapultieren, wenn ihr sie betretet, was die erneute Nutzung eures Fallschirms ermöglicht. Auffällig sind auch die großen Obelisken, die überall in der Zone zu finden sind. Zerstört ihr sie, dürft ihr euch über etwas extra Loot freuen. Wo findet man die Kippwelt-Zone? Die Kippwelt-Zone könnt ihr bereits nach dem Sprung aus dem Battle Bus deutlich sehen. Die gewaltige Kuppel erscheint in jedem Match bei einem zufälligen benannten Ort und wird euch stets auf der Karte mit einem orangefarbenen Ortsnamen und einem lila-orangeroten Kreis markiert. So sieht die Kippwelt-Zone in Fortnite Season 8 aus. Was sind Kippwelt-Anomalien? Konkret handelt es sich bei Kippwelt-Anomalien um noch geschlossene Portale zur Kippwelt, die sich jedoch öffnen und euch automatisch mit die Kippwelt ziehen, wenn ihr einer Anomalie näherkommt. Im Inneren der Anomalie sieht es genauso aus wie in der Zone - jede Menge Monster, Truhen, rote Geysire und so weiter - daher könnte man schnell meinen, es handle sich nur um eine kleinere Version der großen Zone. Das ist allerdings nicht ganz richtig, denn die Anomalie hat nämlich eine ganz eigene Mechanik: Nur hier könnt ihr sogenannte "Kippwelt-Gefechte" gegen die Würfelmonsterwellen in Fortnite austragen und hochwertigen Loot abstauben (mehr dazu weiter unten auf der Seite). In der Zone gibt es diese Gefechte nicht! Wo findet man eine Kippwelt-Anomalie? Anomalien erscheinen, ähnlich der großen Klippwelt-Zone, in jeder Runde an zufälligen Stellen auf der Karte. Sie werden euch auf der Map in Form von lilafarbenen Riss-Symbolen angezeigt. Sollte sich eine Anomalie schließen (z.B. weil ein Spieler das Gefecht abgeschlossen oder die Zone verlassen hat), entsteht an anderer Stelle auf der Karte eine neue Anomalie. Es sind also immer drei Kippwelt-Anomalien auf der Karte zu finden. So sieht die Kippwelt-Anomalie in Fortnite Season 8 aus. Was ist der Unterschied zwischen Anomalie und Zone? Auch wenn euch die Kippwelt-Anomalie und die Kippwelt-Zone gleichermaßen in die andere Realität bringen, gibt es doch ein paar wichtige Unterschiede. Der Offensichtlichste ist die Größe: Eine Anomalie ist erheblich kleiner, als die Zone, die schon mal eine halbe Stadt einschließen kann. Wichtiger ist jedoch, dass man nur in Anomalien an Kippwelt-Gefechte teilnehmen kann, was bei der Zone nicht möglich ist. Nicht zu vergessen: Anomalien können geschlossen werden und tauchen dann an anderer Stelle auf der Karte wieder auf, wohingegen die Zone an Ort und Stelle für die gesamte Dauer des Matches verweilt.