Fortnite Season 8: Würfelmonster und angreifende Würfelmonsterwellen besiegen - so geht's

Würfelmonster und angreifende Würfelmonsterwellen in Fortnite Season 8 gehören zu den großen Neuerungen dieser Staffel und spielen auch bei einigen Aufgaben eine wichtige Rolle. So sollt ihr beispielsweise bei Torins Stempelkarten Auftragsreihe "Monsterforschung" die Aufträge Besiege angreifende Würfelmonsterwellen in einer Kippwelt-Anomalie, Eliminiere Würfelmonster in der Kippwelt und Füge Würfelmonstern in der Kippwelt Kopfschussschaden zu abschließen. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, wo ihr die Würfelmonster findet, welche Fähigkeiten die Monster haben und wie ihr die Monsterwellen am besten besiegt.

Fortnite Season 8: Würfelmonster und angreifende Würfelmonsterwellen besiegen Inhalt:

Fortnite: Besiege angreifende Würfelmonsterwellen in einer Kippwelt-Anomalie

Für Torins vierte Aufgabe sollt ihr zwei Würfelmonsterwellen besiegen. Dafür müsst ihr eine Fortnite Kippwelt Anomalie benutzten, denn nur so startet ihr das Gefecht (bei der großen Zone, die an einem zufälligen Ort erscheint, geht das leider nicht). Werft also zunächst einen Blick auf die Karte und sucht nach einem Anomalie-Symbol in eurer Nähe (sieht aus wie ein lilafarbenes Riss-Symbol). Am besten sammelt ihr erst etwas Ausrüstung, ehe ihr den Kampf aufnehmt, ihr könnt aber auch eine der Truhen im Kampfareal plündern, während euch die Monster an der Hacke kleben.

Die Kippwelt-Anomalien werden euch auf der Fortnite Season 8 Map angezeigt.

Seid ihr bereit, nähert euch einfach der Anomalie und ihr automatisch in die andere Realität gezogen. Der Kampf beginnt und sofort greifen euch ersten Monster an. Leider ist der Begriff "Wellen" etwas irreführend, denn richtige, in sich abgeschlossene Angriffswellen gibt es nicht - die Monster strömen einfach unablässig aus dem Portal. Um die zwei geforderten Wellen zu besiegen, müsst ihr einfach nur solange Monster über den Haufen schießen, bis sich die Fortschrittsleiste am oberen Bildschirmrand bis zur zweiten Pokal-Marke gefüllt hat.

Erledigt einfach so lange Monster in einer Kippwelt-Anomalie, bis die Fortschrittsleiste die zweite Pokal-Marke erreicht hat.

Im Team lässt sich diese Aufgabe übrigens recht leicht lösen, mit der richtigen Taktik ist es aber auch Solo kein Problem. Solltet ihr es allein versuchen, lauft einfach im Rückwärtsgang am Rand der Zone entlang und feuert ins Verfolgercamp der Monster. Sollte euch ein Monster zu nahekommen oder müsst ihr nachladen, könnt ihr die erhöhte Sprungkraft nutzen, um zu entkommen. Denkt daran, dass ihr in dieser Dimension keine Gebäude bauen könnt.