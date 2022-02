Fortnite: Alle Seilrutschen und ihre Fundorte in Season 1

Die Seilrutschen in Fortnite zählen zu den ältesten Transportmitteln überhaupt. Sie wurden bereits in der siebten Staffel von Kapitel 1 eingeführt, womit sie lange vor den Autos, Flugzeugen, Booten und Quads existierten (einzig Einkaufswagen gab es noch früher). Auch auf der neuen Artemis-Karte von Fortnite Kapitel 3 Season 1 sind die Seilrutschen wiederzufinden - und das wieder in einer größeren Anzahl, als auf der letzten Map. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr Seilrutschen auf der Fortnite Season 1 Map finden könnt, wie sie funktionieren und wo ihr Aufgaben wie Nutze verschiedene Seilrutschen im Verlauf eines Matches am besten abschließt.

Fortnite Seilrutschen Inhalt:

Fortnite: Alle Seilrutschen auf der Season 1 Karte finden Mit der neuen Kapitel 3 Map haben es auch wieder 46 Seilrutschen auf die Insel geschafft. Sie stehen häufig im Verbund oder in Reihen und verbinden vor allem Bergspitzen, hohe Felsen und große Gebäude miteinander, was euch viel Umweg zu Fuß ersparen kann. Auch bei der schnellen Flucht vor einem Gegner oder einem Überraschungsangriff können die Seilrutschen behilflich sein. Es ist also von Vorteil, wenn ihr wisst, wo ihr die stationären Transportmittel finden könnt. Genau das zeigt euch die nachfolgende Karte, auf der wir alle Seilbahnen und ihre Transportwege markiert haben. Fortnite Season 1: Karte mit allen Fundorten von Seilrutschen.