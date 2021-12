Fortnite Siegeskrone: So bekommt ihr die Krone und ein kostenloses Emote in Chapter 3 Season 1

Die Fortnite Siegeskrone ist eine neue Spielmechanik und ein besonderes Item in Fortnite Chapter 3 Season 1, die die besten Spieler eines Matches mit einer funkelnden Krone belohnt. Die Siegeskrone ist aber nicht nur zum Angeben und Protzen da, sondern bringt euch auch ein paar nette Vorteile wie zusätzliche Erfahrungspunkte und das Emote "Krönender Erfolg" ein. Der Haken daran ist: Jeder will sie haben. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, wie ihr die Siegeskrone bekommen könnt, welche Vorteile sie euch bringt, welche Risiken damit verbunden sind und was ihr sonst noch alles über die neue Mechanik wissen müsst.

Fortnite Siegeskrone Inhalt:

Wie man eine Siegeskrone in Fortnite bekommt und wie sie funktioniert Es gibt drei Wege, wie ihr in Fortnite eine Siegeskrone bekommen könnt: Grundsätzlich erhalten immer die besten Spieler eines Matches eine Siegeskrone, und zwar immer am Ende ihres jeweiligen Spieleinsatzes - also entweder beim Sieg oder wenn man ausscheidet. Es ist dabei vollkommen egal, ob ihr Solo oder in einem kleinen Team spielt (in großen Team-Modi wie der Gruppenkeile gibt es keine Kronen), allerdings unterscheidet sich die Anzahl an Kronen je nach Spielmodus (mehr dazu weiter unten).

Die zweite Möglichkeit, eine Siegeskrone zu erhalten, ist, einen Spieler zu besiegen, der eine Krone trägt. Sie fällt dann zu Boden und kann wie jeder andere Loot eingesammelt werden. Achtet nur darauf, dass sie euch niemand wegschnappt! Fortnite Chapter 3 Season 1: Wird ein Spieler mit Siegeskrone erledigt, fällt die Krone zu Boden und kann aufgehoben werden.

Der dritte und letzte Weg, eine Siegeskrone zu erhalten, ist, sie von einem anderen Spieler als Loot zu bekommen. Die Krone ist nämlich ein spezielles Item, das in eurem Inventar landet. Dort könnt ihr sie auswählen und auch zu Boden fallen lassen. So könnt ihr beispielsweise einem Teammitglied eure Krone überlassen und ihn beschützen. Die Siegeskrone in Fortnite Chapter 3 Season 1 ist ein Item, das ihr in eurem Inventar findet, sobald ihr sie errungen habt. Sammelt ihr eine Krone von einem anderen Spieler in einem Match ein, wird euch direkt eine Erfolgsmitteilung eingeblendet und ihr erhaltet ein paar Extra-XP für die Aktion. Schafft ihr es auf einen der vorderen Plätze, die für eine Krone berechtigt sind - landet ihr beispielsweise im Solo auf Platz 3 -, wird euch beim Abschlussbildschirm eures Matches der Hinweis "Du hast eine SIEGESKRONE erhalten!" auf der linken Bildschirmseite eingeblendet. Die Siegeskrone nehmt ihr dann automatisch mit ins nächste Match - egal, welcher Spielmodus - und habt alle Vorteile und Nachteile (siehe weiter unten). Was tun, wenn man eine Krone bekommen hat? Unabhängig davon, wie ihr an eine Krone gekommen seid, eure Aufgabe ist es nun, die Krone zu verteidigen, sofern ihr sie fürs nächste Match behalten wollt. Das ist gar nicht so einfach, denn euer Porträt und das Funkeln und Glitzern eures Charakters fällt sofort jedem Gegner ins Auge. Ihr könnt euch daher sicher sein, dass auch ohne Kopfgeldjagd ein Preisgeld auf euren Kopf ausgesetzt ist. Wie ihr das erreicht, bleibt euch überlassen. Ihr könnt auf Nummer sicher gehen und euch an abgelegenen Orten oder in Bäumen und Büschen verstecken, bis nur noch ein paar Spieler übrig sind, oder die Krone an einem sicheren Ort fallen lassen und später wieder einsammeln. Oder ihr wählt die Rambo-Methode und versucht, alle anstürmende Gegner auszuschalten. In den Team-Modis könnt ihr natürlich viel taktischer agieren und euch gegenseitig beschützen, Gegner ablenken oder weglocken. Solltet ihr als Kronen-Träger das Zeitliche segnen und zu diesem Zeitpunkt keinen der Kronen-Plätze im Match belegen, verliert ihr die Krone. Sie fällt als Item auf den Boden und kann von anderen Spielern eingesammelt werden. Solltet ihr aber mit einer Krone das Match als Sieger beendet, erreicht ihr einen "königlichen epischen Sieg".

Wie viele Kronen gibt es pro Match? Wie viele Spieler können in einem Match eine Siegeskrone bekommen können, hängt davon ab, welchen Spielmodus ihr wählt. Grundsätzlich sind die Kronen in den Hauptspielmodi Solo, Duo, Trio und Team verfügbar. Je nach Spielmodus kann eine bestimmte maximale Anzahl an Spielern eine Krone erhalten. Maximale Anzahl an Fortnite Siegeskronen nach Spielmodus: Solo: die besten vier Spieler

Duo: die zwei besten Duos (beide Spieler erhalten eine Krone)

Trio: das beste Trio (alle drei Spieler erhalten eine Krone)

Team: das beste Team (alle vier Spieler erhalten eine Krone) Wie ihr selbst sehen könnt, schwankt der Schwierigkeitsgrad etwas. Im Solo müsst ihr es nur unter die Top 4 schaffen, während beim Trio- und Team-Modus ein Epischer Sieg notwendig ist.

Diese Vorteile und Nachteile habt ihr mit der Siegeskrone Das Tragen einer Krone in Fortnite bringt euch ein einige Vorteile ein, erhöht aber auch euer Risiko. Diese Vorteile bringt euch Siegeskrone in Fortnite: Ihr erhaltet mehr Erfahrungspunkte für sämtliche Aktionen in einem Match

Euer Charakter glüht / funkelt in der Lobby und in Matches in einem goldfarbenen Lichtschein (perfekt zum Angeben)

Euer Porträt wird mit einem Kronen-Symbol versehen

Sämtliche Aktionen von euch werden im Ereignis-Log mit goldener Farbe eingetragen

Im Spind und in der Lobby (Lobby-Anzeige derzeit wohl verbuggt) werden die Anzahl eurer königlichen epischen Siege angezeigt.

Mit dem Emote "Krönender Erfolg" könnt ihr in der Lobby und in Matches die Anzahl eurer errungenen Siege mit Krone in Saison 1 anzeigen (Angeber-Modus). Der Nachteil der Siegeskrone sollte jedem sofort klar sein: Ihr seid damit eine laufende Zielscheibe für alle anderen Spieler. Und hier werden aus vielen Vorteilen auch schnell Nachteile, denn das Funkeln eures Charakters, das auffällige Porträt und die hervorgehobenen Einträge im Log machen Spieler schnell auf euch aufmerksam. Tragt ihr eine Siegeskrone in Fortnite Chapter 3 Season 1, macht euch das Leuchten der Krone schnell zur laufenden Zielscheibe.