Fortnite Update 17.20 bringt neue Waffe "Grabitron Gravity Gun", Reaktive Skins und Bevorzuge Inventarslots

Das Epic Team ist zurück aus der wohlverdienten Sommerpause und hat heute Vormittag das neue Fortnite Update 17.20 auf die Server gespielt. Mit dabei ist die neue Alien-Waffe "Grabitron Gravity Gun", der lange erwarteten Quality-of-Life-Verbesserung "Bevorzuge Inventarslots", neuen "Reaktiven Skins" und viele weitere Outfits, Sets und andere kosmetische Gegenstände. Was sich sonst noch getan hat, während die Server down waren, fassen wir in den nachfolgenden Fortnite Patch Notes für Update 17.20 zusammen.

Fortnite Patch Notes für Update 17.20 Inhalt:

Upcoming Grab-Itron Weapon Gameplay! (via @MakksFN ) Remember that the bigger the object the more damage it deals + depends on object materials too! pic.twitter.com/67hjlwuyMy

Reaktive Skins - Outfits übernehmen nun Farbe und Aussehen von Lackierungen

Vielleicht habt ihr die Gerüchte in den letzten Tagen bereits gehört, nun sind die reaktiven Skins auch schon da. Die neuen, anpassbaren Outfits sind die ersten ihrer Art und ermöglichen es, die Farbe und das Aussehen von Lackierungen (die eigentlich für Waffen und Fahrzeuge verwendet werden) zu übernehmen, um den Stil des Skins zu verändern. Es gibt vier verschiedene Charaktermodelle im Set mit individuellen Stilen. Wie das Ganze aussieht, seht ihr im nachfolgenden Tweet von MidaRado.

Die neuen Skins mit der Lackierungen in-game pic.twitter.com/3fjieIT8QV — Mida - German Fortnite News (@MidaRado) July 20, 2021

Übrigens funktioniert das Ganze auch bei den zugehörigen Waffen der reaktiven Skins.

Their backbling & pickaxe are also reactive to wraps! pic.twitter.com/1d6Gitn7Rv — HYPEX (@HYPEX) July 20, 2021