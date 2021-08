Fortnite Update 17.30 Patch Notes: Aliens verändern Karte und Greif-o-Tron ist live

Das neue Fortnite Update 17.30 steht nun zum Download bereit und die Server sind auch schon wieder online. Diesmal gibt es aber nicht allzu viel Neues, denn der Großteil des Updates liefert die restlichen Daten für das bald anstehende Fortnite Rift Tour Live Event und jede Menge neuer Skins und Bundles, die bald im Shop erscheinen. Ein paar sichtbare Änderungen gibt es aber dennoch: Die größte Neuerung ist, dass das Mutterschiff nun damit begonnen hat, einzelne Orte der Karte hoch zu beamen. Außerdem könnt ihr nun endlich die neue Alien-Waffe "Greif-o-Tron" (Grabitron Gravity Gun) finden, drei neue NPC sind auf die Insel gekommen und es gibt einen neuen LTM. Die ganzen Details und was sich sonst noch getan hat, während die Fortnite Server down waren, fassen wir in den nachfolgenden Fortnite Patch Notes für Update 17.30 zusammen.

Fortnite Patch Notes für Update 17.30 Inhalt:

Das Alien-Mutterschiff beamt Slurpy Swamp und weitere Orte von der Karte weg

Falls ihr gestern (Dienstag, 02. August) im Spiel zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart, konntet ihr beobachten, wie sich das große Alien-Mutterschiff über Slurpy Swamp öffnet. Twitter-User "danieldanink" hattet dieses Glück und hat das Ganze mit verfolgt:

Schon lange wissen wir, dass einige Orte auf der Insel demnächst aus der Insel herausgerissen werden und nun ist es scheinbar auch soweit. Wie Epic mitteilt, haben die Aliens "eine Taktik in die Tat umgesetzt, die sie schon von Anfang an geplant hatten: die Entführung bestimmter Schauplätze. Ein riesiger Traktorstrahl des Mutterschiffs erfasst derzeit Slurpy Swamp und zieht dieses Industriegebiet in seinen Untergang." Das Ganze soll sich über längere Zeit hinziehen, daher könnt ihr die verringerte Schwerkraft innerhalb des Traktorstrahls nutzen, um von Plattform zu Plattform zu springen.

Fortnite Update 17.30: Bye bye Slurpy Swamp.

Mindestens zwei weitere Orte sollen in den nächsten Tagen dasselbe Schicksal erleiden: Coral Castle und Corny Complex stehen noch auf der Liste der Aliens.

