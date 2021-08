Fortnite Update 17.40 Patch Notes: Neuer Among Us LTM-Klon "Hochstapler" und Wilde Wochen kehren zurück

Zwei Wochen sind schon wieder rum und wie angekündigt gibt es das neue Fortnite Update 17.40. Das Update heute bringt unter anderem den neuen LTM "Hochstapler" ins Spiel, das quasi die Fortnite-Version von Among Us darstellt. Außerdem beginnen die Wilden Wochen mit der Tarnwoche, das Mutterschiff knöpft sich nun Coral Castle vor und das neue Salvenimpulsgewehr ist verfügbar. Nicht zu vergessen, sind wieder jede Menge neuer Skins, kosmetische Items und Bundles in den Spieldaten aufgetaucht, die wohl bald in den Shop wandern. Die ganzen Details zum neuen Patch und was sich sonst noch getan hat, während die Fortnite Server down waren, fassen wir in den nachfolgenden Fortnite Patch Notes für Update 17.40 zusammen.

Fortnite Patch Notes für Update 17.40 Inhalt:

Fortnite bekommt mit dem "Hochstapler" LTM einen Among Us Klon

Dass populäre Spiele schnell mal als Klon in Fortnite landen, ist keine Seltenheit (zuletzt Fall Guys), und so ist es auch nicht großartig verwunderlich, dass es ab sofort eine "Among Us"-Version als LTM im Spiel gibt.

Wie schon bei der Vorlage treten auch im LTM vier bis zehn Spieler an. Zwei davon sind Verräter, die restlichen Spieler sind "Agenten des Ordens", die verschiedene Aufgaben wie Truhen und Lamas kalibrieren, Schlachtbus reparieren oder Sturmdaten für die Analyse abliefern erledigen müssen, um "die Sicherheit der Brücke" zu gewährleisten. Es gilt, die Aufgaben so schnell wie möglich abzuschließen und dabei nach den Hochstaplern und toten Verbündeten zu suchen.

Die Verräter aka Hochstapler wollen das verhindern und versuchen die Agenten zu sabotieren und unbemerkt umzulegen. Dafür stehen ihnen verschiedene hilfreiche Fähigkeiten zur Verfügung: Sie können Aufgaben ausschalten, was den Fortschritt bei allen Aufgaben der Agenten kurzzeitig stoppt, alle Agenten und Hochstapler an einen anderen Ort auf der Brücke teleportieren oder sie mit Schali-Party kurzzeitig in Schalis verwandeln, um in der Menge unterzutauchen.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Via Quick Chat und verschiedene Emotes können sich die Agenten untereinander verständigen, um den Verräter ausfindig zu machen und sich abzusprechen. Sollte es den Agenten gelingen, den Verräter zu entlarven oder alle Aufgaben abzuschließend, bevor der Verräter zu viele Agenten tötet, gewinnen sie das Match. Umgekehrt bedeutet es den Sieg für den Verräter, wenn er genügend Agenten erledigt, bevor die Brücke gesichert ist.