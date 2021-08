Fortnite Season 7: Verkaufsautomaten - Alle Fundorte und was ihr kaufen könnt

Die Verkaufsautomaten in Fortnite gibt es schon sehr lange und bieten eine verlässliche Möglichkeit, um Waffen und Gegenstände an festen Positionen auf der Karte zu erwerben. Egal, ob ihr etwas zum Heilen benötigt oder eine Knarre sucht, die Automaten spucken immer etwas für euch aus. Mitunter spielen die Maschinen auch eine Rolle bei Aufträgen wie der epischen Aufgabe Kaufe etwas bei einem Verkaufsautomaten in Woche 12. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, wo ihr Heilautomaten und kaputte Verkaufsautomaten auf der Season 7 Map finden könnt und welches Angebot die Blechkisten für euch bereithalten.

Fortnite Season 7: Verkaufsautomaten Inhalt: