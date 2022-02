Fortnite: Alle Verstecke finden und zerstören - Fundorte in Kapitel 3 Season 1

In Fortnite Season 1 Woche 9 gibt es ein Wiedersehen mit dem altbekannten Auftrag Zerstöre Verstecke. Alte Hasen kennen diese Aufgabe sicher noch aus Kapitel 2, in dem die Verstecke erstmals eingeführt wurden. Auch in Fortnite Kapitel 3 gibt es wieder Verstecke auf der Insel, allerdings nicht mehr so viele wie früher. Verstecke bieten euch eine weitere Möglichkeit, um euch vor Gegnern zu tarnen und sie in Hinterhalten zu überraschen. Es also von Vorteil, wenn ihr wisst, wo das nächste Versteck zu finden ist. Genau das zeigen wir euch auf dieser Seite. Wir stellen euch die verschiedenen Arten von Verstecke in Fortnite Kapitel 3 vor und sagen euch, wo ihr sie auf der Season 1 Map finden könnt.

Fortnite Season 1: Zerstöre Verstecke Inhalt: