Fortnite x Jordan: Neue Skins, Schuhe, Back Bling, Emote und gratis Spray kommen morgen!

Auch wenn uns mit dem Fortnite Season 8 Live Event das Ende der Staffel unmittelbar bevorsteht und das neue Fortnite Chapter 3 auf uns wartet, hat Epic Games noch schnell ein neues Fortnite X Jordan Crossover angekündigt, um die Rückkehr des "Air Jordan XI Cool Grey" zu feiern. Passend dazu gibt es zwei neue Skins, ein Rücken-Accessoire und ein Emote. Außerdem könnt ihr euch ein kostenloses Spray im zugehörigen LTM " Jumpman Zone" verdienen. Die Details zu den neuen Items erfahrt ihr nachfolgend.

Fortnite x Jordan Inhalt:

Der Fortnite Jordan Skin ist wohl (wieder) nicht das, was man erwartet

Bereits in der neunten Staffel von Kapitel 1 hat Epic Games ein Crossover mit Basketball-Legende Michal Jordan initiiert. Damals dachte die Fangemeinde noch, dass es einen direkten Jordan Skin wie zuletzt bei Fortnite X Lebron James geben würde, doch das Ganze entpuppte sich "nur" als eine Partnerschaft mit Jordans Schuhgeschäft - die beiden "Jordan-inspirierten" Skins "Clutch" und "Grid" trugen damals die Nike Air Jordans an den Füßen.

Nun arbeitet Fortnite erneut mit Jordan zusammen, um die Rückkehr des Air Jordan XL 11 Cool Grey zu feiern, und auch diesmal gibt es wieder zwei Skins - einmal Männlich, einmal Weiblich in jeweils 3 Stilen - die, ihr ahnt es schon, nichts mit Michael Jordan zu tun haben. Falls ihr also erneut auf einen Jordan Skin in Fortnite als Realnachbildung hofft, wird das wohl leider wieder nichts, denn es sind erneut Jordan-inspirierte Outfits und Gegenstände.

So sehen die neuen Fortnite X Jordan Skins aus.

Die drei Stilvarianten der zwei Skins sind passend zum Farbschema der Air 11 Jordans im stylischen "Cool Grey" gehalten. Zum männlichen Skin, genannt "Hangtime", gibt es die Stilvarianten "Playmaker" und "MVP". Der weibliche Skin heißt "Swish" und kommt mit den Stilen "Crossover" und "Downtown" daher.

Wenn ihr euch die Skins einmal genauer anseht, wird euch wohl auffallen, dass es sich bei den Skins um keine neuen Modelle handelt, sondern um die Skins Marius und Ruby, die neu angezogen wurden. Marius ist ursprünglich ein ungewöhnlicher Skin, der am 11 Mai 2021 in Kapitel 2 Saison 6 mit Update 16.40 vorgestellt wurde. Ruby ist dagegen ein seltenes Outfit, das am 25 September 2019 mit Kapitel 1 Saison 10 (Update 10.40) erstmals in den Shop kam.

Mit zur Kollektion gehören natürlich auch die neuen Air Jordan 11 Cool Grey als passender Back Bling, der sich schlicht "Cool Grey" nennt, und ein Emote namens "Dunk on 'Em". Alle Jordan Items gibt es ab dem 2. Dezember 2021 (01:00 Uhr) im Ingame-Shop. Wir gehen davon aus, dass die Gegenstände sowohl als Bundle, als auch einzelne Komponenten erhältlich sein werden.