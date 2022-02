Die neuen Aufgaben von Fortnite Season 1 Woche 10 sind nun verfügbar, zu der auch der Auftrag Zerstöre Briefkästen bei Sleepy Sound oder Tilted Towers gehört. Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch auf dieser Seite, wo ihr in den beiden Orten Postkasten finden könnt und wie ihr die Aufgabe am schnellsten abschließt.

Fortnite: Zerstöre Briefkästen Inhalt:

Wie ihr selbst sehen könnt, gibt es in Sleepy Sound nicht genügend Briefkästen, um den Auftrag in einem Rutsch erledigen zu können. Dafür stehen sie relativ nahe beieinander, wodurch ihr sie immerhin recht schnell abräumen könnt, sofern euch kein anderer Spieler dazwischenfunkt und einen Briefkasten wegschnappt. Wenn ihr euch für Sleepy entscheidet, kommt ihr nicht drumherum, die Aufgabe auf zwei (oder mehr) Runden zu verteilen oder einen gewaltigen Umweg nach Tilted Towers zu machen. Beides ist möglich, sucht es euch aus. Alternativ könnt ihr auch direkt in Tilted landen, denn dort gibt es mehr Briefkästen.

Fortnite: Alle Briefkästen in Tilted Towers auf Karte finden

Deutlich mehr Briefkästen, als in Sleepy Sound, findet ihr bei den Tilted Towers, nämlich sieben Stück. Drei der Briefkästen stehen dabei im nordöstlichen Teil und vier Exemplare könnt ihr entlang der Hauptstraße im südlichen Stadtteil abräumen. Die genauen Fundorte der blauen Postkästen haben wir euch auf der nachfolgenden Karte markiert.

Fortnite Season 1: Karte mit Fundorten von Briefkästen bei Tilted Towers.

In Tilted könnt ihr die Aufgabe in einem Rutsch erledigen, sofern ihr schnell genug dafür seid. Üblicherweise landen in der Stadt sehr viele Spieler, die euch nicht nur mit Blei vollpumpen, sondern euch auch noch die Briefkästen vor der Nase wegschnappen wollen. Wir empfehlen euch daher, bei der Stadteinfahrt im Südwesten von Tilted zu landen, die zwei Briefkästen umzuhacken und dann das erstbeste Auto zu nehmen und die restlichen Briefkästen damit umzufahren. So könnt ihr die fünf Kästen in einer Runde schaffen.

