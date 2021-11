Forza Horizon 5: Die besten Autos - Empfehlungen für verschiedene Fahrzeugklassen

Playground Games' Forza Horizon 5 hat mehr als 500 Autos zu bieten und deckt eine Vielzahl verschiedener Fahrzeugklassen und Aktivitäten ab, von Straßenrennen über Cross Country und Driften bis hin zu Dirt Racing.

Angesichts dieser riesigen Auswahl stellt sich die Frage, welches das beste Auto in Forza Horizon 5 ist - und tatsächlich gibt es keine allgemeingültige Antwort darauf.

In gewisser Hinsicht spielt das keine Rolle. Das Spiel erlaubt eine enorme Menge an Anpassungen und Upgrades, und ein Teil des Spaßes besteht darin, ein altes Micro-Car in eine Drag-Race-Rakete oder einen Lieferwagen in ein S2-Rennauto zu verwandeln.

Allerdings ist es sinnvoll, die Auswahl einzugrenzen, wenn man das Beste aus jeder Klasse herausholen will. Auf dieser Seite findest ihr unsere Empfehlungen für die besten Autos in verschiedenen Kategorien - von den besten S1- und A-Wagen bis hin zu Drift- und Offroad-Autos - und natürlich unsere Wahl für das schnellste Auto in Forza Horizon 5.

Was ihr über die besten Autos in Forza Horizon 5 wissen solltet:

Wir möchten noch einmal betonen, dass es nicht das eine, beste Auto in Forza Horizon 5 gibt - weder insgesamt noch in einer einzelnen Kategorie.

Das selbst herauszufinden, ist Teil des Spaßes. Wir ermutigen euch daher, die riesige Auswahl an Autos zu erkunden, um Wagen zu finden, die zu eurem Fahrstil passen - oder die euch einfach nur gefallen - und sie an eure Bedürfnisse anzupassen.

Allerdings gibt es Situationen, die etwas Spezielleres erfordern, und für den Mehrspielermodus braucht ihr ein gutes Allround-Auto in jeder der Leistungsklassen des Spiels. Deshalb haben wir im Folgenden einige Empfehlungen zusammengestellt.

Für jede Klasse haben wir ein Auto ausgewählt, das im Spiel relativ leicht zu bekommen ist, und in vielen Fällen haben wir auch ein Tuning-Setup vorgeschlagen, das man sich herunterladen kann, um das Auto für die jeweilige Aufgabe zu optimieren. Außerdem haben wir ein paar Alternativen herausgesucht.

Was ist das schnellste Auto in Forza Horizon 5? Die Bezeichnung "am schnellsten" kann Verschiedenes bedeuten - das am schnellsten beschleunigende Auto, das Auto, das am schnellsten durch Kurven fährt oder das Auto mit der höchsten Höchstgeschwindigkeit. Zur Klarheit: In unserem Leitfaden bezieht sich das meistensauf das Letztere, aber wir sollten nicht vergessen, dass ein gutes Handling und eine gute Beschleunigung ebenfalls wichtig sind, damit das Auto in den meisten Situationen gut funktioniert. Das ist definitiv eine gute Wahl, wenn ihr das beste Auto für Blitzer und Blitzerzonen (auf Asphalt im Gegensatz zu Schotter) sucht. Normalerweise würdet ihr ein X-Klasse--Tuning bei eurem Auto verwenden wollen, um die absoluten Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen, aber das bedeutet, dass es nicht einmal mehr für Veranstaltungen der S2-Klasse zugelassen ist. Für absolute Höchstgeschwindigkeiten ist der Koenigsegg Jesko die erste Wahl, der so getunt werden kann, dass er auf langen Geraden Geschwindigkeiten von über 300mph erreicht. Auch der Porsche Taycan Turbo S "Welcome Pack" - ein Elektroauto, das fast 270 Meilen pro Stunde erreichen kann - verdient allein schon wegen seines Neuheitsfaktors eine Erwähnung. Der Lamborghini Sesto Forza Edition. Wir haben uns jedoch eher für einen Allrounder entschieden: den Lamborghini Sesto Forza Edition. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 270-280 Meilen pro Stunde ist dieser absurd schnelle Wagen bei den meisten Blitzern und Blitzerzonen auf den vorderen Plätzen zu finden und erreicht mit lächerlicher Leichtigkeit drei Sterne. Probiert dazu LostTobi6773s "WIP" tune. Der einzige Nachteil des Sesto ist, dass er teuer ist - er ist ein Belohnungsauto, das im Auktionshaus hohe Preise (über 4 Millionen Credits) erzielt. Eine gute und billigere Alternative wäre der Mosler MT900S, unser schnellstes Auto in Forza Horizon 4, das in der Autoshow für deutlich weniger Geld - 320.000 Credits - zu haben ist.

Was ist das beste S2 Auto in Forza Horizon 5? Unsere S1-, S1- und A-Klasse-Autos haben wir alle mit Blick auf Straßenrennen ausgewählt - diese Autos sind am besten für das Fahren auf Asphalt geeignet. Wenn ihr eher nach Off-Road-Optionen sucht, schaut weiter unten. Unser schnellstes Auto, der Lamborghini Sesto FE, wäre auch eine gute Wahl für ein Auto der S2-Klasse. Ihr müsst nicht einmal ein Tuning dafür herunterladen - der Wagen ist für die meisten Veranstaltungen der S2-Klasse geeignet. Auf technischeren Strecken mit niedrigen Geschwindigkeiten lohnt es sich, den BMW X5 M Forza Edition ausprobieren. Er hat wahnsinnigen Grip, ist rasend schnell und wirkt wie ein riesiger SUV mit Renn-Feeling Der Apollo Intensa Emozione. Das breiteste Spektrum für Straßenrennen deckt jedoch der Apollo Intensa Emozione ab. Er sieht zwar sehr dramatisch aus, aber mit der richtigen Abstimmung bietet er unglaublichen Grip und ein enorm gutes Kurvenverhalten selbst bei Geschwindigkeiten von über 150mph. Ihr könnt die "Welcome Pack"-Version mit dem Standard-Tuning verwenden oder euch im Auktionshaus die reguläre Version holen (wo es billiger ist als auf der Autoshow) - dann ladet ihr euch noch ein gutes S2-998-Tuning aus der Community herunter.

Was ist das beste S1 Auto in Forza Horizon 5? Wenn wir uns in den Klassen nach unten bewegen, wird alles viel offener und eine größere Auswahl an Autos ist konkurrenzfähigerr. Im Großen und Ganzen könnt ihr fast alles aus eurer Garage nehmen und ein passendes Tuning dafür finden. Einige Autos tauchen in den Rivals-Ranglisten allerdings häufiger auf als andere. Auf kürzeren, technischeren Strecken wären der BAC Mono oder Lotus Elise GT1 eine gute Wahl für die S1-Klasse. Für einen Allrounder ist der Honda NSX-R GT eine exzellente Wahl, aber er ist ein Belohnungsauto und nicht günstig im Auktionshaus zu bekommen. Der Jaguar XJR-15. Unsere Wahl ist daher ein Auto, das man leicht als Scheunenfund bekommen kann - auch wenn es in der realen Welt extrem teuer und selten ist. Der Jaguar XJR-15 ist ein V12-Monster, das unglaublich aussieht und klingt und auf den meisten Strecken konkurrenzfähig ist. Auf dem Marktplatz gibt es eine Vielzahl von Tunings dafür, die sich auf unterschiedliche Eigenschaften konzentrieren, aber uns gefällt die allgemeine Balance von Quasmins "Handling"-Tuning. Schaut bei den Forza Horizon 5 Scheunenfunden vorbei, um zu sehen, wo ihr den Wagen bekommt.

Was ist das beste A Auto in Forza Horizon 5? In der A-Klasse und in Rivals gibt es eine riesige Auswahl an Autos, die sich gut fahren lassen. Ihr habt somit viele Möglichkeiten für eine der spaßigsten Rennklassen. Fahrt ihr gerne ein klassisches Muscle Car? Der 1968er Dodge Dart Hemi Super Stock - der als Scheunenfund erhältlich ist - eignet sich gut dafür. Oder lieber was Ausgefalleneres? Wie wäre es mit dem Hot Wheels Bone Shaker? Der Sierra RX3 Off-Road-Buggy ist auf engen, technischen Straßen überraschend konkurrenzfähig. Der Nissan Skyline GT-R V-SPEC 1997. Eine gute Allrounder-Option, die obendrein einen Hauch von Gran-Turismo-Nostalgie versprüht, ist der Nissan Skyline GT-R V-SPEC 1997, den man auf der Autoshow günstig erwerben kann. Probiert als Ergänzung dazu dann noch Ash46Desyncs "Very Strong Road"-Tuning aus.

Was ist das beste Rallye Auto in Forza Horizon 5? Mit Rallye Auto meinen wir im Grunde das beste Forza Horizon 5 Dirt-Car, also das beste Auto für raue oder rutschige Oberflächen. Wir konzentrieren uns bei unserer Auswahl auf die S1-Klasse, da sie die beliebteste Klasse für Dirt-Rennen ist. Der Ford Racing Puma Forza Edition ist hier schwer zu schlagen - wir haben festgestellt, dass er die Horizon-Open-Rennen in dieser Klasse komplett dominiert. Aber es ist ein DLC-Auto, das im Expansion Pack enthalten ist, also könnte es für einige unzugänglich sein. Der Hoonigan Ford RS200 Evolution. Wenn ihr diese Option nicht habt, könnt ihr mit dem Hoonigan Ford RS200 Evolution wenig falsch machen. Am besten bekommt ihr ihn bei der Autoshow für 500.000 Credits. Dieses Auto ist ein fantastischer Allrounder für alle möglichen Herausforderungen, einschließlich Drifts und PR-Stunts, und es eignet sich auch hervorragend für Dirt-Rennen. Eigentlich startet es in der S2-Klasse, aber ihr könnt das mit Don Joewon Songs "S1 Rally Beast"-Tuning auf S1 900 ändern.

Was ist das beste Off Road Auto in Forza Horizon 5? In diesem Abschnitt zeigen wir euch den besten Geländewagen in Forza Horizon 5- das beste Auto für die Rennen, die euch komplett abseits der vorhandenen Pfade führen. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf die A-Klasse, da sie in Cross-Country-Events am häufigsten vorkommt. Die Auswahl an echten Off-Road-Fahrzeugen ist begrenzt. Selbst Rallye Autos kommen mit den größeren Sprüngen und Hindernissen nicht so gut zurecht. Sie brauchen große Räder, viel Federung und viel Bodenfreiheit. Das bedeutet, dass SUVs, Geländewagen und Buggys der richtige Weg sind. Buggys eignen sich gut für technische Strecken, aber für längere Fahrten ist dann doch mehr Höchstgeschwindigkeit erforderlich. Der Ford Bronco 2021. Glücklicherweise muss man für ein paar großartige Geländewagen gar nicht so viel Geld ausgeben. Der GMC Jimmy (ein Scheunenfund) eignet sich hervorragend für kürzere Geländestrecken. Und als Allrounder gibt es nichts Besseres als den Ford Bronco 2021, den ihr direkt zu Beginn des Spiels geschenkt bekommt. Holt euch dafür dann noch Don Joweon Song's "#1 Cross Country"-Tuning und ihr seid startklar.