Forza Horizon 5: Fast 1 Million Spieler haben schon vor dem offiziellen Release gespielt

Viele Spieler und Spielerinnen konnten es wohl nicht mehr erwarten, bis Playground Games' Forza Horizon 5 heute, am 9.November 2021, erscheint, und haben zur teureren Version des Rennspiels mit Early Access gegriffen.

Mit diesem konnten sie bereits ab dem 5. November 2021 spielen und fast eine Million Spieler und Spielerinnen haben da getan.

Fast eine Million unterwegs

Am vergangenen Wochenende spielten bereits um die 800.000 Nutzer und Nutzerinnen auf PC und Xbox, wie sich mit einem einfachen Blick in die Ranglisten im Spiel feststellen ließ (via VGC).

Der Preis der Premium Edition des Rennspiels liegt bei 99,99 Euro, neben dem Early Access sind auch die beiden geplanten Erweiterungen und weitere Extras enthalten.

Die Standard Edition von Forza Horizon 5 ist wie gesagt ab dem heutigen 9. November 2021 erhältlich, auch mit dem Xbox Game Pass könnt ihr Playground Games' Titel dann spielen.

Ein erfolgreicher Start

Das bedeutet, dass das Rennspiel bereits vor dem offiziellen Release viele Millionen an Umsatz generiert hat.

Ein aktueller Blick ins Spiel auf eine der Ranglisten verrät, dass es derzeit (Stand: 9. November 2021, zirka 10:30 Uhr) bereits mindestens 1,5 Millionen sind, die Forza Horizon 5 gespielt haben.

All das deutet auf einen mehr als erfolgreichen Verkaufsstart für Forza Horizon 5 hin.

Warum Forza Horizon 5 ein exzellentes Rennspiel ist, könnt ihr hier nachlesen. Erhältlich ist der Titel auf Xbox Series X und S, PC sowie Xbox One.

Wart ihr auch beim Early Access dabei? Was ist euer bisheriger Eindruck vom Spiel?