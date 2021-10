Erste Probefahrt in Mexiko: Forza Horizon 5 ist einfach Liebe

Tja, liebe Fans, was soll ich zu Forza Horizon 5 groß schreiben? Ihr hattet euren Spaß mit Forza Horizon 3 und Forza Horizon 4? Na, dann holt euch dieses Spiel und ihr werdet glücklich damit sein, versprochen. Fertig... Okay, ein paar Zeilen mehr schreibe ich dann doch. Aber es ist nicht so, dass Teil fünf alles über den Haufen werfen würde. Ihr wisst, was euch erwartet, und FH5 bleibt der bekannten Formel treu, die einfach so verdammt viel Freude bereitet.

Was anderes als Fahrspaß pur habe ich nicht erwartet, als ich mich in den vergangenen Tagen mit der Preview-Version des Rennspiels beschäftigte, die mir um die 90 Minuten an Content aus dem fertigen Spiel bot - und wer die Reihe kennt, weiß, dass das ein Hauch von nichts ist. Als ich zuletzt Forza Horizon 3 deinstallierte, hatte ich bereits 116 Stunden darin investiert. Bei Teil fünf dürfte das wohl ähnlich laufen, wenn nicht sogar noch mehr, aufgrund der deutlich größeren Map. Aber mal sehen.

Im virtuellen Mexiko, das mit all seinen verschiedenen Regionen und Biomen wunderschön umgesetzt wurde, tut ihr einfach das, worauf ihr gerade Lust habt. Genug Rennen für heute absolviert? Dann einfach in wenig durch die Gegend cruisen, die Landschaft erkunden. Und an jeder zweiten Ecke gibt's wie immer was zu entdecken, von der nächsten EP-Tafel über einen weiteren Blitzer bis hin zum nächsten Aussichtspunkt und einem Gefahrenschild für einen waghalsigen Sprung. Langeweile ist hier ein Fremdwort.

Spielerisch... nun, es ist so unkompliziert, wie es schon immer war, und mit allen Freiheiten, die ihr kennt. Nach der Eröffnungsfahrt ließ mich das Spiel zuerst einmal ein Showrennen absolvieren, in dem ich gegen das Transportflugzeug vom Anfang sowie drei Stuntfahrer auf Motorrädern antrete. Danach öffnet sich euch Stück für Stück die Welt. Für mich hier leider noch nicht in Gänze. Theoretisch konnte ich zwar über die ganze Map rasen, aber nur ein paar wenige Veranstaltungen ausprobieren.

Grenzenlose Freiheit in Forza Horizon 5

Ich liebe an Forza Horizon einfach diese Freiheit und dass das Spiel mich nicht aufhält, auch wenn ich in einem Rennen mal nicht gut abschneide. Fuck it, Mund abputzen und weitermachen. Und wenn ich wert auf Perfektionismus lege, ja, dann mach ich's noch einmal, diesmal aber besser. Mit seinen nur wenige Minuten kurzen Rennen gelingt Forza Horizon der perfekte Gameplay-Loop und das ist in der Preview-Version von Teil fünf nicht anders. Was bei Civilization "nur noch eine Runde ist", ist für mich hier "nur noch ein Rennen". Und dann sind's am Ende doch drei, vier, fünf... ich kenn' mich ja.

Keine Lust auf Rennen? Dann einfach runter von der Straße und durch die Landschaften brettern.

Dabei versucht Forza Horizon 5 diesmal euren Avatar noch ein wenig mehr in den Fokus zu rücken als bisher. Storytechnisch knüpft das Spiel direkt an seinen Vorgänger an, ihr kommt also direkt als Champion nach Mexiko und werdet angemessen gefeiert. Es erwarten euch mehr Anpassungsoptionen, am Anfang noch recht wenige, aber mehr Jacken, Schuhe und dergleichen gibt's diesmal auch beim Wheelspin zu gewinnen. Wie weit der Story-Content am Ende geht, lässt sich aktuell natürlich noch nicht sagen, aber mehr Personalisierung schadet ja nicht.