Forza Horizon 5 verwandelt Doom, Ori und Halo in Hupen

In Forza Horizon 5 von Entwickler Playground Games könnt ihr wieder ganz spezielle Autohupen freischalten, die von vielen anderen Xbox-Titeln inspiriert sind.

Hupen mit Stil

Bereits in Forza Horizon 4 freuten sich die Spieler, als sie Hupen fanden, die auf ihren Lieblingsspielen basierten. So gab es etwa Autohupen, die bekannte Melodien aus Halo, Sea of Thieves und Killer Instinct abspielten. Das ist zwar ein recht langes Hupen, aber eines mit Stil.

Diese drei Hupen sind auch im fünften Teil des Rennspiels, das am 9. November 2021 für Xbox Series X und S sowie PC erscheint, mit dabei. Dazu kommen noch einige neue coole Töne für Hupen dazu. Laut Videogameschronicle soll es folgende zehn Huptöne geben:

Halo

Sea of Thieves

Killer Instinct

Ori and the Blind Forest

Banjo-Kazooie - Spiral Mountain (Teil 1)

Banjo-Kazooie - Spiral Mountain (Teil 2)

Battletoads

The Outer Worlds

Doom - E1M1 (high part)

Doom - E1M1 (low part)

Ihr könnt andere Autos also mit den niedlichen Klängen aus Ori an the Blind Forest warnen oder diese mit der Rockmusik aus Doom beschallen - alles in recht einfach gehaltene Hupengeräusche konvertiert.

Unsere Einschätzung zum "neuen König der Rennspiele", wie Benjamin es so schön gesagt hat, findet ihr hier.