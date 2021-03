Frogwares' Sinking City angeblich von Nacon raubkopiert und auf Steam hochgeladen

Nacon stahl angeblich Sinking City und lud es unter eigenem Namen auf Steam hoch

Laut Frogwares wurde das Spiel gehackt, leicht verändert und illegal verbreitet

Frogwares hatte mit dem ehemaligen Lizenzgeber Nacon bereits rechtliche Probleme

In einem offiziellen Statement äußert sich Frogwares dazu, dass ihr Lovecraft-Adventure The Sinking City vergangene Woche, am 26. Februar 2021, plötzlich auf Steam auftauchte - allerdings angeblich ohne dass das Spieleunternehmen davon wusste. Ihr ehemaliger Lizenzgeber Nacon soll das Spiel raubkopiert und unrechtmäßig hochgeladen haben, behauptet Frogwares.

Das Horror-Adventure Sinking City kam 2019 auf den Markt und Frogwares hatte nach eigenen Angaben bereits 2020 eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Nacon. Dem Entwicklerstudio zufolge gab es bereits "ausbleibende Zahlungen, Versuche, unsere IPs zu stehlen, usw." Das Vertrauensverhältnis zwischen Frogwares und dem ehemaligen Lizenzgeber war also bereits angeknackst, könnte man so sagen.

Im Anschluss versuchte Nacon angeblich, das Entwicklerstudio gerichtlich dazu zu zwingen, eine neue Steam-Version von The Sinking City herauszubringen, was aber jedes Mal abgeschmettert wurde. Frogwares zufolge habe der Ex-Lizenzgeber die Sache aber nun einfach illegal in die eigene Hand genommen und das nicht zum ersten Mal.

Angeblich habe Nacon bereits im Dezember 2020 das Studio unter Druck gesetzt: "Sie haben 48 Stunden Zeit, um einen neuen Steam-Master hochzuladen, andernfalls werden wir alle im Rahmen des Gesetzes und des Vertrages verfügbaren Lösungen nutzen" und genau das tat man dann auch. Laut Frogwares kaufte Nacon danach angeblich eine Version von The Sinking City auf Gamesplanet und lud sie kurzerhand auf Steam hoch. Frogwares schritt allerdings schnell genug ein und Steam konnte das Spiel blockieren.

Diesmal geht die Aktion aber noch etwas weiter. Am 26. Februar 2021 tauchte auf Steam noch eine Version von Sinking City auf, die Frogwares nicht hochgeladen hatte. Und noch extremer: Diesmal wurde das Spiel laut Frogwares so verändert, dass Nacon es als eigenen Titel darstellen und auf Steam verkaufen konnte.

"Das ist Mobbing am Unternehmen und inkompetentes Hacken vom Feinsten", tituliert Frogwares die Aktion von Nacon in der offiziellen Mitteilung, die sowohl in schriftlicher Form als auch als Erklärvideo vorliegt, das ihr euch hier ansehen könnt:

Nacon holte sich das Spiel offenbar über die Plattform Gamesplanet, wie der Code des Spiels verrät, und hackte sich durch das Verschlüsselungssystem der Unreal Engine.

Wie Frogwares außerdem aufzeigt, gibt es zudem ein paar kleine, aber feine Unterschiede im Spiel, an denen man die Raubkopie erkennen kann. Zum Beispiel entfernte Nacon wohl an einigen Stellen das Logo von Gamesplanet oder ersetzte es durch das eigene, um es wie ein Spiel von ihnen aussehen zu lassen.

Den ausführlichen Vergleich findet ihr im offiziellen Statement, hier aber ein kleiner Eindruck:

Nacon nahm aber noch weitere Änderungen in Kauf, offenbar, um die Spuren der Aktion möglichst zu verwischen. Zum Beispiel entfernte man vom Spiel die Internetverbindung, damit die "Play More"-Option nicht genutzt werden konnte. Diese verlinkt auf externe Server und prüft dabei offenbar, welche Version genutzt wird, was man offenbar vermeiden wollte, um nicht aufzufliegen.

Nacon ergriff also offenbar einige Maßnahmen, um die Aktion zu verschleiern. Wie man sich einbildete, damit nicht aufzufliegen, sei mal dahingestellt. Denn Frogwares konnte dem Statement zufolge durchaus einige Spuren entdecken und sogar Namen ausfindig machen - vielleicht dank der intensiven Beschäftigung mit Sherlock Holmes?

"Nacon, unter der Leitung ihres Präsidenten Alain Falc, hat einige ihrer Mitarbeiter, die wir sogar identifiziert haben, gebeten, unser Spiel zu knacken, zu hacken und zu stehlen, seinen Inhalt zu verändern, um es unter ihrem eigenen Namen zu vermarkten, und so haben sie es getan", sagt Frogwares.

Angeblich stahl Nacon sogar Inhalte aus der Deluxe Version von Sinking City, Zusatzinhalte, die nicht im ehemaligen Vertrag enthalten waren. Steam oder Gamesplanet macht Frogwares allerdings keine Vorwürfe und vermutet, dass diese beiden Parteien wiederum legal gehandelt haben.

Ein ganz schöner Krimi! Nun dürfte es sehr interessant sein, wie die Auseinandersetzung weitergeht und wie der Lizenzngeber darauf reagiert.