Nach Elden Ring: From Software arbeitet angeblich an neuem Armored-Core-Spiel

Berichten zufolge sind im Internet erste Details zu einem neuen und bisher unangekündigten Teil von FromSoftwares Armored Core aufgetaucht.

Eine Umfrage, die tief blicken lässt

Resetera-Nutzer Red Liquorice will die Informationen aus einer kürzlichen Kundenumfrage direkt von FromSoftware erhalten haben. Dort gab es Hinweise auf die Handlung des unangekündigten Mech-Titels, acht Screenshots und sogar zwei kurzen Gameplay-Videos. Die 30-sekündigen Clips zeigten angeblich einen Bosskampf sowie Gameplay in einem Schneegebiet.

"Der Bosskampf sah ziemlich Soulsy aus - die Schüsse aus großer Entfernung erinnerten mich an Virtua On, das ist mein Referenzrahmen, ich bin kein Mech-Fan und habe keine AC-Spiele gespielt", schrieb Red Liquorice in einem weiteren Beitrag. "Der Spielercharakter in einem weißen Mech ging nahe an den größeren Roboterboss heran und kämpfte mit einem Energie- oder Laserschwert, das sah aus wie in Souls."

"Der Spieler in demselben weißen Mech schien ein paar anderen Spielern in der Ferne zu folgen (Koop?) und sie liefen (vielleicht flogen sie nahe am Boden) durch ein verschneites Gebiet in Richtung einer großen Mauer oder eines Tores, auch das sah nach Souls aus, die Weite der Architektur, aber es war keine Burg, eher eine abgenutzte Metall-/Steinmauer oder ein Tor. Es war ziemlich kurz", so der Nutzer.

Videos und Bilder hat Red Liquorice nicht geteilt, dafür aber Screenshots der Beschreibung, aus der hervorgeht, dass Hidetaka Miyazaki hier an einem "dynamischen" Mech-Shooter in der Third-Person-Perspektive arbeitet.

Eine große dreidimensionale Welt, die Geschichte um die unbekannte Substanz "Melange", die Möglichkeit eure Mechs mit verschiedenen Teilen und Waffen zu verbessern und unterschiedliche taktische Mittel im Kampf werden dort beschrieben.

Und wie soll der Nachfolger nun heißen?

Nach Elden Ring könnte es für den Entwickler also mit einer Fortsetzung von Armored Core weitergehen. Der aktuellste Teil der Reihe, Armored Core: Verdict Day, stammt noch aus dem Jahr 2013 - wird also auch langsam Zeit, die Maschinen wieder zum Leben zu erwecken.

Ein finaler Titel scheint noch nicht festzustehen, denn in der Umfrage wurden die Teilnehmer darum gebeten, einen der vorgeschlagenen Titel zu wählen.

"Die meisten von ihnen waren Armoured Core: [Irgendwas], oder nur 'Armoured Core' und sowohl AC: 6, AC: VI als auch andere Untertitel, an die ich mich nicht erinnern kann, einige der Vorschläge enthielten AC überhaupt nicht im Namen", so der Nutzer.