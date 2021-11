Früherer Halo-Infinite-Release und bessere Abwärtskompatibilität? Das könnte euch auf dem Xbox-Anniversary-Event erwarten

Viele Xbox-360-Titel haben im Vorfeld des morgen stattfindenden Xbox 20th Anniversary Livestreams Updates erhalten. Zudem deutet die Store-Seite von Halo Infinite auf einen überraschend frühen Multiplayer-Release hin.

Wann und wo könnt ihr den Livestream zum Event ansehen?

Am 15. November um 19:00 Uhr deutscher Zeit wird die Veranstaltung ausgestrahlt. Am Dienstag beschrieb das Unternehmen ihren Stream folgendermaßen: "Wir laden euch ein, mit uns am 15. November den 20. Jahrestag von Xbox und Halo mit einer unterhaltsamen, digitalen Übertragung für Fans auf der ganzen Welt zu feiern."

"Wir werden zwar keine neuen Spiele ankündigen, aber diese Jubiläumsübertragung wird ein besonderer Rückblick auf 20 Jahre Xbox sein. Wir werden bald weitere Details bekannt geben, also bleibt dran."

Aus alt mach modern

The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Space, Dead Space 3, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fable 3, Fable Anniversary, Dragon Age Origins und Dragon Age 2 haben kürzlich ein mysteriöses Update erhalten. Der Inhalt dieses Patches ist bisher noch unbekannt (danke, VGC).

Nun stehen Spekulationen im Raum, dass das bevorstehende Geburtstags-Event die Xbox-Spieler mit einer verbesserten Abwärtskompatibilität überraschen könnte. Immerhin ist die Veranstaltung als Rückblick auf 20 Jahre Xbox gedacht - und wie könnte man besser in Erinnerungen schwelgen, als sie einfach erneut zu erleben?

Master Chief könnte früher kommen als erwartet

Zusätzlich könnte Microsoft morgen alle Halo-Fans mit einem früheren Release des kommenden Titels überraschen. Im Quellcode der offiziellen Store-Seite des Spiels wurden Datumsangaben gefunden, die auf genau das schließen lassen.

Xbox store data for Halo Infinite multiplayer ? pic.twitter.com/HYxtEfco8M — Adam Fairclough (@EvilBoris) November 12, 2021

Twitter-Nutzer Adam Fairclough entdeckte am Freitag, dass dort das Datum 15. November 2021 zusammen mit der Uhrzeit des Geburtstags-Streams häufig genutzt wurde. Alle diese Daten stehen im Zusammenhang mit dem Verweis "PreOrderReleaseDate", was auf den Vorverkaufsstart des Spiels hindeutet. Der offizielle Veröffentlichungstermin des Spiels liegt weiterhin auf dem 8. Dezember 2021.