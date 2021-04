Games-Förderung des Bundes: Commandos, Railway Empire 2, Dungeons 4 - bisher über 58 Millionen Euro

Die Games-Fördersumme des Bundes liegt bisher bei über 58 Millionen Euro

Über 260 Projekte wurden und werden damit unterstützt

Die Computerspielförderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur ist seit letztem Jahr in vollem Gange.

Nach aktuellem Stand (20. April 2021) wurden und werden damit 262 Projekte gefördert. Da dies mit Steuergeldern geschieht, wird alles transparent auf der Webseite des BMVI aufgeschlüsselt, was uns wiederum interessante Einblicke in kommende Spiele ermöglicht.

Zum einen in einige Projekte, die bis jetzt nicht offiziell angekündigt wurden, zum anderen im Hinblick auf die bisher investierte Gesamtsumme, die das Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Spiele steckt.

Zu den namhafteren Spieleprojekten, die von der Förderung des BMVI profitieren, gehört zum Beispiel Dungeons 4 von Kalypso und den Reamforge Studios, das mit rund 1,8 Millionen Euro unterstützt wird.

Auch andere Kalypso-Entwicklungen wie Railway Empire 2 (1,5 Millionen) von Gaming Minds und Commandos: Origins (1,5 Millionen) von Claymore Game Studios sind mit dabei.

Mit 208.088 Euro unterstützt der Bund eine Konsolenversion von Endzone: A World Apart, die dritte inhaltliche Erweiterung für X4 hört auf den Arbeitstitel Ahoy und wird mit 381.604 Euro unterstützt.

Das zuletzt beim Deutschen Computerspielpreis 2021 als "Bestes Expertenspiel" ausgezeichnete Suzerain wurde mit 77.343 Euro gefördert und Mimimi Games' (Desperados 3) neues Projekt namens Codename Süßkartoffel ist mit rund 2 Millionen Euro ganz gut dabei.

Auch neue Titel von Black Forest Games (Project Cattleprod 2 - 2,23 Millionen Euro), Bright Future (Project Emerald - 808.307 Euro) und King Art Games (Wattwanderung - 186.948 Euro) sind vertreten.

Mehr über die Erfahrungen von Mimimi Games in Bezug auf die Games-Förderung lest ihr in meinem Interview mit Mimimi Games' Gründer und CEO Johannes Roth.

Die Gesamt-Fördersumme aller 262 aufgeführten Projekte beläuft sich mittlerweile auf 58.176.146,53 Euro.

Die neuesten geförderten Spiele: