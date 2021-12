Games with Gold für den Januar 2022 bestätigt - Diese vier Spiele sind mit dabei

Die ersten Games with Gold für das Jahr 2022 stehen fest.

Xbox hat nun bestätigt, welche vier Spiele euch zum Start ins neue Jahr als Abonnent oder Abonnentin von Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate erwarten.

Die neuen Games with Gold im Januar 2022

Einer der neuen Titel ist zum Beispiel NeuroVoider (1. bis 31. Januar 2022 - Xbox Series X/S und Xbox One). Hier nehmt ihr es in einer cybernetischen Welt mit Horden von Kamikaze-Robotern auf. Soll heißen: Ihr bekämpft sie mit eurem nuklearen Waffenarsenal.

Ihr könnt euch entweder alleine oder zu viert gegen die Feindhorden in diesem Twin-Stick-Shooter in den Kampf stürzen.

Der zweite Titel im Januar ist Aground (16. Januar bis 15. Februar 2022 - Xbox Series X/S und Xbox One). In diesem kämpft die Menschheit um ihr Überleben. Die einzige Hoffnung besteht darin, entfernte Sterne zu erreichen.

Dazu entwickelt ihr unter anderem neuartige Technologien, züchtet Drachen oder hebt in den Weltraum ab. Egal wie, Hauptsache ihr rettet am Ende die Menschheit.

Weiter geht's mit Radiant Silvergun (1. bis 15. Januar 2022 - Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360), dem generalüberholten Shoot 'em Up von Treasure. Hier gibt's einen neuen Shooter-Modus im Ikaruga-Modus und mehr.

Zu guter Letzt haben wir noch Space Invaders: Infinity Gene (16. bis 31. Januar 2022 - Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360), das 143 Stages zu bieten hat, deren Aussehen und Schwierigkeit sich euren Fähigkeiten anpassen. Stück für Stück schaltet ihr auf eurem Weg durch das Spiel neue Stages, Power-ups und Features frei.