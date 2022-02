Games with Gold für März bestätigt: Fußball und Fluten

Xbox hat am Abend die vier neuen Games with Gold für den März 2022 bekannt gegeben.

Was euch in diesem Monat auf welcher Konsole erwartet? Schauen wir drauf!

Was gibt's im März 2022 bei den Games with Gold?

Den Anfang macht etwa The Flame in the Flood auf Xbox Series X/S und Xbox One, dort ist es vom 1. bis 31. März 2022 verfügbar.

Darin geht es um ein Mädchen und ihren Hund, die die Seenlandschaften in Amerika bereisen. Zu Fuß oder mit einem Floß bewegt ihr euch zufallsgenerierte Flüsse hinab und sucht nach Rohstoffen, um Werkzeuge herzustellen, Krankheiten zu heilen, Wildtiere zu umgehen oder mit Unwettern zurechtzukommen.

The Flame in the Flood gehört zu den Games with Gold im März 2022.

Weiter geht's dann vom 16. März bis 15. April auf Xbox Series X/S und Xbox One mit Street Power Football. Mit Trickschüssen und weiteren Fußball-Moves müsst ihr hier eure Gegner und Gegnerinnen beim Straßenfußball beeindrucken und obendrein noch Tore erzielen.

Vom 1. bis 15. März 2022 gibt's auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 wiederum Sacred 2: Fallen Angel. In dem Action-Rollenspiel warten jede Menge Quests, NPCs und Kämpfe und euch. Alleine oder im Team könnt ihr euch hier eurem Schicksal stellen.

Abgerundet wird der Monat von Spongebob: Eiskalt Entwischt vom 16. bis 31. März 2022 auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360. Hier müsst ihr Spongebob helfen, der das geheime Rezept für den Krabbenburger verloren hat. Mithilfe von Planktons Erinnerungsmaschine reist er nun durch seine glücklichsten Erinnerungen zurück, um sich wieder an das Rezept erinnern zu können.