Gaming-PC mit RTX 3060 für nur 999 Euro im Angebot

Gaming-PCs sind ein teurer Spaß. Ein Glück, dass es hin und wieder tolle Angebote gibt, mit denen sich gerne mal mehrere hundert Euro sparen lassen. Der CSL Sprint 5891 ist einer dieser Preisleistungshammer.

Ein guter Deal für unter 1000 Euro

Statt für 1.249 Euro erhaltet ihr einen Gaming-PC mit AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA Geforce RTX 3060, 16 GB DDR4 RAM sowie einer 500 GB M.2 PCle SSD. Gekühlt wird das Gerät mit Deepcool-Kühler und das Mainboard B450M-A Pro Max kommt von MSI. Eine Konfiguration, die laut Hersteller neueste Spiele "mit hohen Framerates und fortschrittlichster Raytracing-Technologie beeindruckend in Szene setzen" kann.

Diese Maschine gibt es für unter 1000 Euro.

Klar, kleine Abstriche muss es für einen solchen Preis geben. So steht nur ein 500 GB großer Festplattenspeicher zur Verfügung - zumindest bis ihr diesen erweitert - und der CSL Sprint kommt von Haus aus ohne Betriebssystem, Laufwerk oder WLAN. Je nachdem, was ihr davon braucht, kommen also noch ein paar Euro und die Mühen der Installation obendrauf. In den ausklappbaren Menüs könnt ihr die fehlenden Features mit Aufpreis aber noch hinzufügen.

Zum Angebot von CSL kommt ihr über diesen Link.