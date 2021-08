Genshin Impact Codes: Alle aktuellen Gutscheine im August

Regelmäßig veröffentlich miHoYo neue Genshin Impact Codes im Rahmen von Social-Media-Events, Live-Streams, Spiel-Meilensteinen und so weiter, die einlösen könnt, um kostenlose Ingame-Gegenstände wie Mora, Urgestein, Mystisches Verstärkungserz, Eines Helden Weisheit etc. zu erhalten. Diese Promo Codes sind jedoch nur begrenzt verfügbar und werden früher oder später von neuen Codes abgelöst, daher solltet ihr euch immer wieder nach neuen Codes erkundigen. Zu diesem Zweck findet ihr auf dieser Seite eine Liste mit allen aktuellen Genshin Impact Codes sowie allen derzeit / nicht mehr verfügbaren Gutscheinen. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr die Codes einlösen könnt und wie ihr an noch mehr kostenlose Belohnungen kommt.

Genshin Impact Codes Inhalt:

Alle aktuell gültigen Genshin Impact 2.1 Codes in der Übersicht Fast alle Codes haben einen bestimmten "Einlösezeitraum" - in der Regel nur ein paar Tage oder Wochen -, in dem sie gültig sind. Außerdem kann es vorkommen, dass die Anzahl an Einlösungen für einen Code begrenzt sind. Abgelaufene Codes könnt ihr zwar weiter eingeben, aber nicht mehr einlösen (ihr erhaltet eine entsprechende Mitteilung). Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir euch nachfolgend aller derzeit einlösbaren Codes aufgelistet, die offiziell bestätigt wurden. Welche Codes ihr verpasst habt oder derzeit nur inaktiv sind und später wiederkehren, erfahrt ihr weiter unten auf der Seite. Achtung: Jeder Code kann nur einmal benutzt werden und an eine Figur gesendet werden. Außerdem müsst ihr Abenteuer Stufe 10 erreicht haben. Code: GENSHINGIFT

Verfügbarkeit: Unbegrenzt gültig

Server-Region: Weltweit

Belohnungen: 50x Urgestein, 3x Eines Helden Weisheit Neben den Promo Codes gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, wie ihr an kostenlose Gegenstände kommt. Dazu gehören beispielsweise monatliche Genshin Impact Prime Gaming-Pakete für Amazon Prime-Kunden oder Events wie das "Paimon Extension auf Twitch".

Genshin Impact Codes einlösen: So könnt ihr einen Redeem Code auf PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Android und iOS eingeben Fangen wir zunächst mit der wichtigsten Voraussetzung an: Ihr müsst mindestens die Abenteuer Stufe 10 erreicht haben, um Gutscheincodes einlösen zu können. Einzige Ausnahme ist "GENSHINGIFT", den bereits mit Stufe 1 aktiveren könnt (denkt daran, dass ihr Stufe 2 benötigt, um Zugriff auf euer Postfach zu erhalten). Habt ihr bereits eine ausreichend hohe Stufe erreicht, könnt ihr Codes, abhängig von eurer Plattform, über zwei verschiedene Wege aktivieren: Entweder direkt im Spiel oder über offizielle Webseite. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend: Code direkt im Spiel einlösen Die einfachste Methode, um einen Code einzulösen, ist es, ihn direkt im Spiel zu aktivieren. Das geht mittlerweile auf jeder beliebigen Plattform (seit Spielversion 1.1 auch auf PlayStation) und funktioniert ganz einfach: Öffnet das Hauptmenü und wählt auf der linken Seite die "Einstellungen" (Zahnrad-Symbol). Wechselt nun zum Reiter "Konto" (vorletzte Option) und wählt rechts die Option "Gutscheincode", worauf sich ein neues Fenster öffnet. Gebt nun im "Belohnung erhalten"-Fenster einen der Codes ein und bestätigt. Sofern ihr den Code korrekt eingegeben habt, erhaltet ihr eine entsprechende Bestätigung mit dem Hinweis, dass ihr eure Belohnung in Kürze per Ingame-Post erhaltet. Gebt ihr einen falschen Code ein (achtet darauf, nicht versehentlich ein Leerzeichen einzutippen) oder ist der Code nicht mehr gültig, erhaltet ihr ebenfalls eine entsprechende Mitteilung. Denkt daran, eure Mailbox regelmäßig zu leeren, damit sie nicht aus allen Nähten platzt. Code auf Webseite einlösen Öffnet die offizielle Gutscheincodes einlösen-Webseite oder steuert die Mihoyo-Webseite manuell an und wählt oben in der Menüleiste ganz rechts die Option "Gutscheincodes". Falls ihr noch nicht eingeloggt seid, klickt noch schnell oben rechts auf den "Anmelden"-Button, gebt eure Accountdaten ein, mit denen ihr euch für das Spiel registriert habt, und bestätigt. Wählt nun eure entsprechende Server-Region aus, die Figur (Charakter), der die Belohnung zugeschickt werden soll, und tippt den Code ein. Klickt anschließend auf "Bestätigen" und schon ist die Post zu eurem Charakter unterwegs. Jetzt müsst ihr im Spiel nur noch euer Postfach prüfen. Solltet ihr einen falschen oder abgelaufenen Code eingeben, werdet ihr darauf hingewiesen.