Genshin Impact: Die Hyakunin Ikki Herausforderung in Inazuma gewinnen

Die Herausforderung Hyakunin Ikki ist gerade für kurze Zeit in Genshin verfügbar und liefert einen Arena-Kampf in Inazuma, bei dem ihr besonders viele Monster in gewisser Zeit töten müsst. Wie sie funktioniert und was ihr tun kommt, um die Goldmedaille zu erkämpfen, erklären wir hier:

Genshin Impact: Hyakunin Ikki Herausforderung

Wie startet man die Hyakunin Ikki Herausforderung? Die Quest startet in Inazuma. Ihr solltet eine Information dazu in eurem Aktions-Menü haben, dann könnt ihr unten auf "zur Herausforderung" klicken und werdet dann nach Inazuma geschickt. Dort sprecht ihr kurz mit Kayabuki Ikkei, der euch die Herausforderung gibt. Zu der könnt ihr euch im Anschluss hin teleportieren: Es gibt jetzt ein Herausforderungsgebiet auf einer Insel südlich der Stadt Inazuma. Kayabuki Ikkei gibt euch in Genshin Impact aktuell die Herausforderung Hyakunin Ikki in Inazuma Interagiert dann mit dem magischen Tor vor euch und es geht los.

Wie sind die Regeln? In der Herausforderung geht es in eine Arena mit sechs Zweierteams, die ihr vorher zusammenstellt. Jedes Zweierteam kann zudem aus einem Pool von passiven Fähigkeiten wählen (die unterstützen euch, ihr müsst dafür sonst aber nichts tun). Während des Kampfes müsst ihr dann in 3 Minuten so viele Gegner wie möglich besiegen, die immer weiter spawnen. Bei der Herausforderung Hyakunin Ikki in Genshin Impact habt ihr für jedes Zweierteam die Wahl zwischen esoterischen und gewöhnlichen Fähigkeiten. Dabei habt ihr oben im Bild eine Leiste "Wilder Eifer", die sich bei getöteten Gegnern immer mehr füllt und eure Figuren stärkt. Außerdem könnt ihr dabei die Zweierteams durchwechseln und das müsst ihr auch: Lasst ihr ein Team zu lange auf dem Feld, nehmen ihre Fähigkeiten stark ab und sie machen kaum noch Schaden - das bekommt ihr angezeigt. Ihr habt zu wenig Charaktere? Keine Sorge: Ein paar Figuren gibt es auch auf Level 80 auszuprobieren, um eure Teams aufzufüllen, auch wenn ihr sie nicht habt: Kazuha (einer der stärksten möglichen Figuren zur Wahl, nehmt ihn mit rein, zum Beispiel mit einem Feuer-Charakter), Kamisato Ayaka, Yoymia, Arataki Itto, Xiangling und Razor.