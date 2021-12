Genshin Impact - Fallakte Bantan Sango Event: So rettet ihr die Tiere

Alles ist besser mit süßen Tieren, die ihr diesmal im neusten Genshin-Event "Fallakte Bantan Sango: Der Kriegshund" retten sollt. Die zeitbegrenzte Aktion in Inazuma ist bis zum 20 Dezember verfügbar (ab Stufe 30 nach Abschluss von "Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie") und ihr könnt euch damit Urgestein und Materialien zur Figuren- und Waffenverbesserung verdienen.

Startet die Quest "Fallakte Bantan Sango" in Inazuma und geht durch einige Dialoge. Danach geht es an die erste Untersuchungsstelle "Schlupfwinkel". Es gibt zwei Arten von Untersuchungsstellen: 1. Zum Einschleichen (Symbol ist eine Tatze) 2. Zum Kämpfen (Symbol sind Schwerter).

Was ist das Netz der Omniubiquität?

Das Item könnt ihr euch holen, sobald ihr alle Aufgaben der Bantan-Sango-Herausforderung geschafft habt - noch sind aber nicht alle verfügbar.

Im Anschluss müsst ihr den Weltauftrag "Netz der Omniubiquität" annehmen. Jede Woche gibt es fünf solcher Netze, mit denen ihr Tiere in der Welt "kopieren" und in eurer Kanne platzieren könnt. Dazu werft ihr das Netz auf Tiere in der Welt (z.B. Füchse, Eichhörnchen, keine Monster) und könnt ein Abbild dann in eurer Kanne der Vergänglichkeit platzieren.